Тепличный комплекс «Подосинки» удвоит производство роз

«Подосинки» — это самый эффективный розарий с коммерческой и производственной точек зрения Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Подосинки» реализует проект строительства тепличного комплекса в Раменском городском округе Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ожидается, что все очереди будут запущены в 2030 году, после их выхода на проектную мощность комплекс будет ежедневно срезать 60 тыс. роз. По собственным данным, компания работает в цветочном бизнесе на протяжении 15 лет и выращивает более 60 сортов роз, сейчас площадь теплиц компании составляет 18 га, они расположены в Раменском и Дмитровском округах Московской области. Представитель «Подосинок» уточнил «Агроинвестору», что в планах увеличение общей площади двух тепличных комплексов до 24 га, проектный объем срезки с них — 42 млн штук в год.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Подосинки» — это самый эффективный розарий современного типа в России с коммерческой и производственной точек зрения. «Такой урожайности как у них в промышленных розариях никто не достиг. Также они внимательно следят за отсутствием болезней <...>. В этих вопросах у них накоплен огромный опыт по выращиванию роз на срез. Также у них есть аффилированная сеть для сбыта — “Линия розы”, она в основном представлена в Москве и Московской области», — добавляет эксперт. По ее словам, отпускные цены компании в среднем несколько выше рынка для такого габарита роз (длина стебля и величина бутона).



Однако, несмотря на опыт и эффективность «Подосинок», риски при масштабировании тепличного проекта есть. Так, строительство цветочных теплиц очень слабо поддерживается государством. «Для срезки роз обязательно нужно досвечивание. Производители сильно зависят от стоимости энергоносителей <...>. Конечно, все наши текущие проблемы в экономике сказываются на них. Из других серьезных рисков — вопрос с кадрами, особенно с линейным персоналом: население Подмосковья не очень охотно идет работать в аграрные предприятия, либо же требуется очень достойная зарплата», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Еще один риск — продажи, возможно, компании потребуется развивать логистику и сбыт, который имеет особенности: срезанные розы нужно продавать быстро. Также эксперт отмечает проблемы с посадочным материалом для розариев — он импортируется и идет через третьи страны, что делает логистику дороже и дольше, а также создает риск непредвиденных обстоятельств при доставке. Кроме того, осложнить работу может и относительно дешевый импорт роз из Южной Америки и Африки — там розы выращиваются в открытом грунте и затраты на их производство значительно ниже, чем в России, добавляет Решетникова.



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