В Воронежской области открыли завод безалкогольных напитков за 10 млрд рублей

Продукцию завода планируется поставлять как в регионы России, так и на экспорт «Глобальные напитки»

Компания «Глобальные напитки», которая входит в группу «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» (GFD, входит в топ-5 российских производителей безалкогольных напитков, выпускает продукцию под брендами Tornado Energy, E-On, «Ильинские лимонады», Fresh bar) открыла высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску безалкогольных напитков в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр» в Воронежской области. Объем инвестиций в проект превысил 10 млрд руб. Мощность предприятия — до 800 млн единиц продукции в год. Предприятие возведено с нуля исключительно на средства российских инвесторов, без привлечения иностранного капитала.



Благодаря высокому уровню автоматизации на одной производственной линии в смену работает не более пяти сотрудников. Тем не менее, открытие завода позволило создать в регионе свыше 450 новых рабочих мест для обеспечения операций, требующих непосредственного участия специалистов.







Продукцию завода планируется поставлять как в регионы России, так и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. «Открытие такого предприятия как наше — «символ импортозамещения», демонстрирующий, что Россия способна самостоятельно не просто обеспечивать свои потребности в этой отрасли, внедряя самые передовые технологии, но и наращивать экспортный потенциал», — отметил гендиректор компании «Глобальные напитки» Владимир Кочетов.



Компания «Глобальные напитки» стала резидентом ОЭЗ «Центр» в январе 2022 года. По словам гендиректора «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» Алексея Ильина, ОЭЗ выгодно выделяется географическим расположением, которое дает широкий доступ к логистическим путям, большой выбор и близость поставщиков сырья и покупателей готовой продукции. Также для обеспечения бесперебойной работы завода компания начала реализацию проекта по строительству собственного масштабного автотранспортного предприятия (АТП).



Сейчас автопарк предприятия насчитывает 430 автомобилей с рефрижераторными и изотермическими полуприцепами.



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