разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«Черкизово» предложит на товарных аукционах НТБ новую продукцию

Кроме курицы компания будет продавать на бирже индейку

| Агроинвестор |

Стимулировать биржевые торги товарами АПК могли бы меры государственной поддержки
Стимулировать биржевые торги товарами АПК могли бы меры государственной поддержки

Группа компаний «» с 24 июля будет продавать на товарных аукционах Национальной торговой биржи (НТБ) новую продукцию — замороженные голени бройлера категории В и замороженное мясо индейки механической обвалки (Халяль), следует из новой редакции спецификации биржевых товаров на НТБ.

В декабре прошлого года ФАС предписала агрохолдингу в течение восьми лет продавать часть продукции на бирже в качестве условия согласования сделки «АПК Михайловский» (входит в группу «») по покупке 100% компании «Руском» в Тюменской области. С середины 2025 года компания обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема продукции, которую она продает на внутреннем рынке, речь идет только о мясе птицы в категориях тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени, бедро особое (с крестцом).

Биржевые товарные аукционы ООО «Торговый дом » (аффилированная компания группы «») стартовали на НТБ 29 мая. В июне представитель компании говорил «», что пока рано оценивать эффективность инструмента биржевых торгов. «Необходимо наработать базу и получить достаточный опыт для выявления плюсов и минусов биржевой торговли, — отмечал он. — Основной вывод, который можно сделать сейчас: у нас появился новый канал продаж со своими правилами и особенностями, требующий обучения не только персонала и менеджмента компании, но и участников рынка».

Новую продукцию — пшеницу с содержанием протеина 12,5% и 11,5% — на товарных аукционах также предложит группа «». До этого в ее спецификации был только белый свекловичный сахар.

В «» полагают, что стимулировать биржевые торги товарами АПК могли бы меры государственной поддержки. Разработка таких мер — сложная задача, требующая многогранного подхода. «Государство может поддерживать участников биржевых торгов через разные инструменты, такие как налоговые льготы, субсидии, создание благоприятной регуляторной среды, а также финансирование инфраструктурных проектов. Кроме того, нужно создавать регуляторные условия для максимальной прозрачности и открытости торгов», — перечисляет представитель группы.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025
Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль

«Агротехника и технологии»

Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль
«Агроинвестор» №07, июль 2025

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2025
Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу

«Агроинвестор»

Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу
Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала

«Агроинвестор»

Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала