«Черкизово» предложит на товарных аукционах НТБ новую продукцию

Стимулировать биржевые торги товарами АПК могли бы меры государственной поддержки М. Стулов / Ведомости

Группа компаний «Черкизово» с 24 июля будет продавать на товарных аукционах Национальной торговой биржи (НТБ) новую продукцию — замороженные голени бройлера категории В и замороженное мясо индейки механической обвалки (Халяль), следует из новой редакции спецификации биржевых товаров на НТБ.



В декабре прошлого года ФАС предписала агрохолдингу в течение восьми лет продавать часть продукции на бирже в качестве условия согласования сделки «АПК Михайловский» (входит в группу «Черкизово») по покупке 100% компании «Руском» в Тюменской области. С середины 2025 года компания обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема продукции, которую она продает на внутреннем рынке, речь идет только о мясе птицы в категориях тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени, бедро особое (с крестцом).



Биржевые товарные аукционы ООО «Торговый дом Черкизово» (аффилированная компания группы «Черкизово») стартовали на НТБ 29 мая. В июне представитель компании говорил «Агроинвестору», что пока рано оценивать эффективность инструмента биржевых торгов. «Необходимо наработать базу и получить достаточный опыт для выявления плюсов и минусов биржевой торговли, — отмечал он. — Основной вывод, который можно сделать сейчас: у нас появился новый канал продаж со своими правилами и особенностями, требующий обучения не только персонала и менеджмента компании, но и участников рынка».



Новую продукцию — пшеницу с содержанием протеина 12,5% и 11,5% — на товарных аукционах также предложит группа «Доминант». До этого в ее спецификации был только белый свекловичный сахар.



В «Черкизово» полагают, что стимулировать биржевые торги товарами АПК могли бы меры государственной поддержки. Разработка таких мер — сложная задача, требующая многогранного подхода. «Государство может поддерживать участников биржевых торгов через разные инструменты, такие как налоговые льготы, субсидии, создание благоприятной регуляторной среды, а также финансирование инфраструктурных проектов. Кроме того, нужно создавать регуляторные условия для максимальной прозрачности и открытости торгов», — перечисляет представитель группы.



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