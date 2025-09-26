Агрокомплекс «Лабинский» начал сбор урожая фундука

Производство орехов — это большие и долгосрочные вложения Агрокомплекс «Лабинский»

В садах под управлением агрокомплекса «Лабинский» (Краснодарский край) начали собирать урожай фундука на 164 га в агрофирме «Рассвет». В этом году может быть собрано 30 т орехов. Правда, часть деревьев пострадала от прошлогодних градов: осадки были такими сильными, что некоторые растения до сих пор не оправились, рассказали «Агроинвестору» в компании.



«Сад у нас молодой. Первые саженцы высадили в 2017 году, затем ежегодно подсаживали. Ореховая роща раскинулась уже на 600 га, — говорит гендиректор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов. — Она заложена по современной технологии, которая широко применяется в странах-лидерах по производству фундука». Производство орехов — это большие и долгосрочные вложения, отмечает он. Фундук дает первый полноценный урожай только спустя 8-10 лет, но деревья живут и плодоносят более века. «Это точно инвестиции в будущее», — подчеркнул Скоробогатов.



Чтобы сад приносил максимальную урожайность и долго плодоносил, необходимо правильно выбрать участок для закладки орешника. Важны и другие факторы: схема посадки, тип почвы, обработка. Агрохолдинг планирует внедрить капельный полив: опытный участок с подземной системой орошения уже заложен.







Плоды считаются готовыми к сбору, если они отрываются от ветки. Их собирают с дерева вручную, в день один человек может собрать от 30 кг до 50 кг. С земли орехи собирает специальный мини-комбайн, который используют только для такого вида работ. Сначала орехи «выдувают» в междурядья, а затем механизированный подборщик собирает их в бункер, где убирают оболочку и мусор (листья, камни), а затем фундук транспортируют в хранилище. Собранные орехи обязательно досушивают, чтобы их влажность снизилась до 12-14%.



Краснодарский край — лидер по производству культивируемых орехов, в прошлом году там собрали 6,3 тыс. т, ранее писал «Агроинвестор». Более 97% всего объема заготовки орехов в стране примерно в равной пропорции в 2024 году обеспечили Северо-Кавказский (13,7 тыс. т) и Южный (13,6 тыс. т) федеральные округа. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, валовой сбор в целом по стране с 2014 года увеличился на 86%, составив в прошлом году 28,1 тыс. т. По его прогнозу, в этом году валовой сбор культивируемых орехов составит около 28,4 тыс. т.



