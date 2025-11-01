«Татнефть» может построить завод по глубокой переработке зерна в Воронеже

Завод будет перерабатывать до 250 тысяч тонн зерна в год М. Стулов / Ведомости

Воронежские власти согласовали крупный инвестиционный проект по строительству завода глубокой микробиологической переработки зерна, пишет «Абирег». По данным источников издания, речь идет о совместном предприятии «Татнефти», китайского производителя аминокислот Eppen Investments Group и российского дистрибьютора «Агритек Био». Объем инвестиций оценивается в 29 млрд руб.



В октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани «Татнефть» и китайский производитель аминокислот Eppen подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия по производству кормовых добавок.​​ Позже Eppen уточняла, что не участвует в создании татарстанских заводов «Татнефти». Через дочернее ООО «Биотехагро» компания строит в республике два завода общей стоимостью 169 млрд руб.: по производство DL-метионина (100 тыс. т в год) и комплекс глубокой переработки зерна мощностью 500 тыс. т сырья в год для выпуска ксантановой камеди, валина, триптофана и изолейцина.​​



Воронежский завод может стать третьим предприятием «Татнефти» в сегменте глубокой переработки зерна. Как пишет «Абирег», его планируют разместить во второй очереди индустриального парка «Масловский». Предполагается, что завод будет перерабатывать до 250 тыс. т зерна в год и выпускать по 200 тыс. т треонина и лизина. По информации источников «Абирега», китайская Eppen Investments Group предоставит технологии производства аминокислот, «Татнефть» станет индустриальным партнером и генподрядчиком, «Агритек Био», вероятно, займется сбытом продукции.



В сентябре на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства Марата Хуснуллина губернатор Воронежской области Александр Гусев представил проект второй очереди индустриального парка площадью 244 га на территории, прилегающей к индустриальному парку «Масловский» и ОЭЗ «Центр». В нем планируется разместить 27 компаний-резидентов с общими инвестициями не менее 70 млрд руб. Одним из крупных инвесторов станет компания «Биотех», которая намерена вложить в проект 29 млрд руб. в комплекс по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т сырья в год.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

