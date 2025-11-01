разделы

Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна

Ведомство предлагает возобновить плановые проверки зернохранилищ мощностью до 50 тысяч тонн

Соблюдение обязательных требований по работе во ФГИС «Зерно» также планируется контролировать
хочет усилить контроль качества зерна и продуктов его переработки. Ведомство предлагает возобновить плановые проверки зернохранилищ мощностью до 50 тыс. т раз в два года. Сейчас в отношении зернохранилищ, мощность которых меньше 100 тыс. т, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, проанализировал результаты контрольно-надзорной деятельности в отношении таких хранилищ на основании данных из ФГИС «Зерно». Установлено, что общее количество таких контролируемых лиц составляет 306. В отношении них территориальными управлениями Россельхознадзора с 2018 по 2022 год (до введения моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий) были проведены 379 плановых и внеплановых проверки, которые выявили 284 нарушения. После введения моратория по настоящее время было 85 проверок, выявлены 116 нарушений. Кроме того, с 2018 года по настоящее время проведены 1583 иных мероприятия (рейды, проверки зерна государственного резерва и интервенционного фонда, участие в приемке хранилищ, мероприятия без взаимодействия и др.), установлены 527 нарушений. Приведенный анализ свидетельствует о высокой частоте выявления нарушений в таких зернохранилищах, отмечают авторы документа.

Большинство стран-импортеров предъявляет довольно строгие требования к наличию в экспортных партиях поврежденного вредителями зерна, напоминает . Вредители являются карантинными объектами для 23 стран-импортеров российского зерна, общая доля экспорта зерна в которые превышает 40%, отмечает ведомство. Степень поврежденности зерна может быть и ограничительным барьером для поставок, так, организовать отгрузки пшеницы на рынки Алжира и Саудовской Аравии удалось только после пересмотра требований по содержанию поврежденности пшеницы с 0% до 0,5%, напоминается .

При этом этап хранения является ключевым, и он нивелирует средства и усилия государства на проведение контроля качества и безопасности экспортных партий зерна, а также проведение фитосанитарного и государственного мониторинга зерна, не позволяя влиять на качество и технологию его хранения, говорится в пояснительной записке. «В этой связи пересмотр категорирования рисков для зернохранилищ с целью увеличения охвата их обследования является обоснованным», — резюмируют авторы проекта постановления.

Также предложил внести поправки в закон «О зерне», согласно которым предметом контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки станет соблюдение товаропроизводителями обязательных требований по работе во ФГИС «Зерно». Так, из числа оформленных в 2025 году (по состоянию на 12 мая) сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ) более 105 тыс. не погашены, т. е. операции с зерном и продуктами его переработки в объеме более 2,7 млн т остаются неподтвержденными, говорится в пояснительной записке к документу. Также около 94,3 тыс., или 11,3% СДИЗ, сформированных с назначением «Хранение и (или) обработка» не были погашены в установленный срок (не позднее дня, следующего за днем приемки партии зерна у товаропроизводителя). Это говорит о нарушении товаропроизводителями обязательных требований по отражению своих операций во ФГИС «Зерно», при этом ответственность за непредставление указанных сведений не предусмотрена, подчеркивают авторы законопроекта. В свою очередь, его принятие позволит повысить прозрачность прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, отмечается в пояснительной записке.

