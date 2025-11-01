Соблюдение обязательных требований по работе во ФГИС «Зерно» также планируется контролировать М. Стулов / Ведомости

Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна и продуктов его переработки. Ведомство предлагает возобновить плановые проверки зернохранилищ мощностью до 50 тыс. т раз в два года. Сейчас в отношении зернохранилищ, мощность которых меньше 100 тыс. т, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно документу, Россельхознадзор проанализировал результаты контрольно-надзорной деятельности в отношении таких хранилищ на основании данных из ФГИС «Зерно». Установлено, что общее количество таких контролируемых лиц составляет 306. В отношении них территориальными управлениями Россельхознадзора с 2018 по 2022 год (до введения моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий) были проведены 379 плановых и внеплановых проверки, которые выявили 284 нарушения. После введения моратория по настоящее время было 85 проверок, выявлены 116 нарушений. Кроме того, с 2018 года по настоящее время проведены 1583 иных мероприятия (рейды, проверки зерна государственного резерва и интервенционного фонда, участие в приемке хранилищ, мероприятия без взаимодействия и др.), установлены 527 нарушений. Приведенный анализ свидетельствует о высокой частоте выявления нарушений в таких зернохранилищах, отмечают авторы документа.



Большинство стран-импортеров предъявляет довольно строгие требования к наличию в экспортных партиях поврежденного вредителями зерна, напоминает Минсельхоз. Вредители являются карантинными объектами для 23 стран-импортеров российского зерна, общая доля экспорта зерна в которые превышает 40%, отмечает ведомство. Степень поврежденности зерна может быть и ограничительным барьером для поставок, так, организовать отгрузки пшеницы на рынки Алжира и Саудовской Аравии удалось только после пересмотра требований по содержанию поврежденности пшеницы с 0% до 0,5%, напоминается Минсельхоз.



При этом этап хранения является ключевым, и он нивелирует средства и усилия государства на проведение контроля качества и безопасности экспортных партий зерна, а также проведение фитосанитарного и государственного мониторинга зерна, не позволяя влиять на качество и технологию его хранения, говорится в пояснительной записке. «В этой связи пересмотр категорирования рисков для зернохранилищ с целью увеличения охвата их обследования является обоснованным», — резюмируют авторы проекта постановления.



Также Минсельхоз предложил внести поправки в закон «О зерне», согласно которым предметом контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки станет соблюдение товаропроизводителями обязательных требований по работе во ФГИС «Зерно». Так, из числа оформленных в 2025 году (по состоянию на 12 мая) сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ) более 105 тыс. не погашены, т. е. операции с зерном и продуктами его переработки в объеме более 2,7 млн т остаются неподтвержденными, говорится в пояснительной записке к документу. Также около 94,3 тыс., или 11,3% СДИЗ, сформированных с назначением «Хранение и (или) обработка» не были погашены в установленный срок (не позднее дня, следующего за днем приемки партии зерна у товаропроизводителя). Это говорит о нарушении товаропроизводителями обязательных требований по отражению своих операций во ФГИС «Зерно», при этом ответственность за непредставление указанных сведений не предусмотрена, подчеркивают авторы законопроекта. В свою очередь, его принятие позволит повысить прозрачность прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, отмечается в пояснительной записке.



