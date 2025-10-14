разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

АККОР: вносить данные во ФГИС должны специальные службы

Для малых хозяйств работа с ними обременительна

| Агроинвестор |

Государственные информационные системы должны работать на бизнес
Государственные информационные системы должны работать на бизнес

Для малого агробизнеса нужно создавать специальные консультационные службы, которые будет собирать и вносить данные в федеральные государственные информационные системы (ФГИС), считает председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин, пишет «РБК Ростов». По его словам, сейчас цифровизация АПК в части ФГИС способствует разорению фермеров. «Сейчас тяжелая ситуация в связи с засухой. И так много банкротств, еще и обременение в виде информсистем. Фермерам сейчас нужно помогать, а не контролировать их», — приводит слова Родина издание.

Эти системы прежде всего нужны для того, чтобы правильно принимать решения по консультированию агрохозяйств, отметил Родин. «То, что сейчас делается — это контроль и наказание, — подчеркнул он. — Получается, что фермеры изначально рассматриваются как нарушители, которые что-то скрывают, это неправильно».

ранее направил обращение в адрес президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина с просьбой поручить Комитету по развитию агропромышленного комплекса ТПП рассмотреть вопрос об эффективности применения действующих в отрасли ФГИС «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» и Единой информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Также союз просит определить, какую реальную пользу и отдачу получили пользователи ФГИСов — производители продукции растениеводства «с учетом финансовых и временных издержек, затраченных хозяйствующими субъектами на внесение информации в данные информационные системы».

На прошлой неделе в ходе выставки «Золотая осень» министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что государственные информационные системы должны работать на бизнес. Когда-то ГИС создавались для органов власти, чтобы применять контрольно-надзорные функции, но сейчас эта функция не главная, отметила она. Ведомство ставит задачу передавать информацию в разрешенном законодательством виде бизнесу, агрегаторам, сервисным компаниям, чтобы оказывать необходимые услуги, связанные с повышением эффективности работы аграриев.

Работа сельхозпроизводителей во ФГИС «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» и ЕФИС ЗСН является обязательной. Предполагается, что в течение двух лет они будут объединены в единую цифровую экосистему. Со временем в ней должны будут появиться базы данных по плодородию земель, климатическим особенностям, технологиям возделывания агрокультур и эффективности этих технологий в различных климатических зонах и т. д. Однако пока сельхозпроизводители, особенно малые хозяйства и фермеры, отмечают, что внесение данных во ФГИСы существенно увеличивает трудозатраты, а иногда из-за сбоев в системах или ошибок, грозит простоями в работе и финансовыми потерями. В мае АККОР обращалась в по проблемам цифровизации малых форм хозяйствования, отметив, что растущее количество информационных систем может привести к их массовому закрытию. Исполнительный директор компании «» Татьяна Малина в ходе конференции «: PRO растениеводство» рассказала о проблемах в работе ФГИСов, с которыми сталкиваются предприятия агрохолдинга, а также озвучила предложения по улучшению систем.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти