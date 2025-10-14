АККОР: вносить данные во ФГИС должны специальные службы

Государственные информационные системы должны работать на бизнес Pixabay

Для малого агробизнеса нужно создавать специальные консультационные службы, которые будет собирать и вносить данные в федеральные государственные информационные системы (ФГИС), считает председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин, пишет «РБК Ростов». По его словам, сейчас цифровизация АПК в части ФГИС способствует разорению фермеров. «Сейчас тяжелая ситуация в связи с засухой. И так много банкротств, еще и обременение в виде информсистем. Фермерам сейчас нужно помогать, а не контролировать их», — приводит слова Родина издание.



Эти системы прежде всего нужны для того, чтобы правильно принимать решения по консультированию агрохозяйств, отметил Родин. «То, что сейчас делается — это контроль и наказание, — подчеркнул он. — Получается, что фермеры изначально рассматриваются как нарушители, которые что-то скрывают, это неправильно».



Российский зерновой союз ранее направил обращение в адрес президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина с просьбой поручить Комитету по развитию агропромышленного комплекса ТПП рассмотреть вопрос об эффективности применения действующих в отрасли ФГИС «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» и Единой информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Также союз просит определить, какую реальную пользу и отдачу получили пользователи ФГИСов — производители продукции растениеводства «с учетом финансовых и временных издержек, затраченных хозяйствующими субъектами на внесение информации в данные информационные системы».



На прошлой неделе в ходе выставки «Золотая осень» министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что государственные информационные системы должны работать на бизнес. Когда-то ГИС создавались для органов власти, чтобы применять контрольно-надзорные функции, но сейчас эта функция не главная, отметила она. Ведомство ставит задачу передавать информацию в разрешенном законодательством виде бизнесу, агрегаторам, сервисным компаниям, чтобы оказывать необходимые услуги, связанные с повышением эффективности работы аграриев.



Работа сельхозпроизводителей во ФГИС «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» и ЕФИС ЗСН является обязательной. Предполагается, что в течение двух лет они будут объединены в единую цифровую экосистему. Со временем в ней должны будут появиться базы данных по плодородию земель, климатическим особенностям, технологиям возделывания агрокультур и эффективности этих технологий в различных климатических зонах и т. д. Однако пока сельхозпроизводители, особенно малые хозяйства и фермеры, отмечают, что внесение данных во ФГИСы существенно увеличивает трудозатраты, а иногда из-за сбоев в системах или ошибок, грозит простоями в работе и финансовыми потерями. В мае АККОР обращалась в Минсельхоз по проблемам цифровизации малых форм хозяйствования, отметив, что растущее количество информационных систем может привести к их массовому закрытию. Исполнительный директор компании «АгроГард» Татьяна Малина в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказала о проблемах в работе ФГИСов, с которыми сталкиваются предприятия агрохолдинга, а также озвучила предложения по улучшению систем.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

