Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц

На проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции у яичных птицефабрик уходит около полугода «Волжанин»

На прошлой неделе птицефабрика «Волжанин» — третий в России и крупнейший в ЦФО производитель столового куриного яйца — уведомила контрагентов о прекращении отгрузок продукции, следует из письма компании, на которое ссылается «Коммерсантъ». По словам собеседника издания в отрасли, это связано с выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). На 21 декабря поставки, по его информации, были закрыты. Сведения о выявлении ВПГП подтверждаются письмом госветслужбы Ярославской области: она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер: запретить посещения фабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечивать термическую обработку кормов, не допускать контактов с дикой птицей и др. О случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике необходимо сообщать властям. Представитель «Волжанина» не стала комментировать ситуацию «Агроинвестору».



Производство куриных яиц в России позволяет полностью закрыть внутренние потребности, сообщил сегодня Минсельхоз. По данным агроведомства, за 11 месяцев в сельхозорганизациях было выпущено почти 37 млрд куриных яиц, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. «В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки», — сообщает Минсельхоз (цитата по ТАСС). По данным агроведомства на 17 декабря, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 64,7 руб. за десяток, второй категории — 48,9 руб., что на ниже прошлого года на 24,9% и 31,9% соответственно. Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем, уточняет министерство.



Ситуация на рынке куриных яиц стабильна. Наблюдается рост производства и снижение цен, предприятия работают в штатном режиме, сообщила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Она также исключила возможность дефицита и отметила, что «стоимость в перспективе сохранится на стабильном уровне», приводит ее слова «Агроэксперт».



«Волжанин» — один лидеров по производству куриного столового яйца. В этом году прогнозируемый объем его выпуска составит 1,24 млрд штук, сократившись год к году на 3,3%. Это 20% от всего производимого яйца в ЦФО. Опередить «Волжанина» могут птицефабрики «Синявская» (1,48 млрд яиц в 2025 году) и «Роскар» (1,37 млрд).

Яичные птицефабрики сталкиваются с ВПГП чаще других — там в птичнике обычно содержатся несколько сотен тысяч птиц против 20-40 тыс. на бройлерных, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, для установления очага достаточно регистрации одного случая заболевания, дальше, как правило, начинается массовое заражение, после чего остальное поголовье уничтожается, затем в птичниках проводятся карантинные мероприятия, а по их завершению ограничение на работу длится еще 28 дней. На проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции у яичных птицефабрик уходит около полугода, сообщил Давлеев «Коммерсанту». Он объясняет, что несушки — половозрелые птицы, которых до высадки в птичник требуется выращивать в среднем три-четыре месяца, в то время как у бройлеров этот процесс длится пять-шесть недель. Кроме того, по словам эксперта, карантинные ограничения и восстановление популяции, предполагают существенные финансовые потери.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в январе-сентябре 2025 года рентабельность производства яиц составила всего 5,5%, согласно Росстату. Год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%. Падение финансовых показателей отрасли в 2025-м объясняется ростом производства после кризиса 2023-2024 годов, а также улучшением относительно прошлых лет эпизоотической ситуации. «Сохранность яичных стад стала выше, а при большем поголовье растет и количество яйца», — комментировал Давлеев «Агроинвестору». В этом году относительно 2024-го производство куриного столового яйца, по разным оценкам, вырастет на 4,5-5,9%, и это довольно значительный объем, отмечал эксперт.



