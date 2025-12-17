Рентабельность яичного птицеводства упала в семь раз

Основная причина падения — рост производства Pixabay

В январе-сентябре 2025 года рентабельность производства яиц составила всего 5,5%, следует из данных Росстата. Год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%. По словам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством. Он добавляет, что немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек гриппа птиц на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.



Другой собеседник говорит, что рентабельность снижается в том числе из-за изменений в закупочной политике ритейлеров и структуры спроса. Он поясняет, что от требований по выплате премий торговые сети фактически освободили только яйца категории С1, тогда как по другим категориям — С2, СО и СВ — такие обременения сохраняются. При этом растет число жестких дискаунтеров и магазинов малого формата, которые закупают у птицефабрик преимущественно С1. Это приводит к тому, что яйца других категорий копятся на складах и их приходится продавать ниже себестоимости.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что сейчас средняя рентабельность яичного птицеводства действительно находится на уровне около 5%, но есть отдельные небольшие предприятия с показателем еще ниже. Падение финансовых показателей отрасли в 2025-м объясняется ростом производства после кризиса 2023-2024 годов, а также улучшением относительно прошлых лет эпизоотической ситуации. «Сохранность яичных стад стала выше, а при большем поголовье растет и количество яйца», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору». Однако, обращает внимание он, некорректно сравнивать 2025-й и 2023-2024 годы, поскольку рентабельность в 38% в отрасли наблюдалась только в этот период, тогда как все остальное время она в среднем в течение года составляла 5-7%, иногда — 10-12%.



В этом году относительно 2024-го производство куриного столового яйца, по разным оценкам, вырастет на 4,5-5,9%, и это довольно значительный объем. «Любое колебание на рынке с превышением 3-4% уже приводит к дисбалансу цен», — говорит эксперт. Так, в мае-июне 2025 года они вышли на рекордно низкие уровни, но при этом себестоимость производства продолжала расти. С одной стороны, продолжает Давлеев, ее сдерживало отсутствие резкого удорожания кормов из-за неплохого урожая, но, с другой стороны, все остальные расходы — особенно ГСМ, логистика и оплата труда — резко выросли в цене.



Более того, в первом-втором кварталах 2026 года можно ожидать дополнительного увеличения себестоимости из-за повышения общей ставки НДС на 2%, что приведет к дополнительным расходам для предприятий. Однако пока сложно оценить, как это повлияет на их отпускные цены. «Но “ножницы” между снижением цены и увеличением себестоимости, конечно, становятся острее», — говорит Давлеев. Все это, по его мнению, может привести к закрытию нерентабельных предприятий — обычно это небольшие региональные яичные птицефабрики. Крупные компании при этом более стабильны за счет широкой клиентской базы, больших объемов производства и сравнительно высокой степени автоматизации, а также, как правило, более тесных связей с торговыми сетями, что позволяет реализовывать продукцию быстрее.



В то же время речь об увеличении объемов переработки яйца на сегодня не идет, говорит Давлеев. «С текущей ключевой ставкой и стоимостью коммерческих кредитов, ставка по которым не компенсируется государством, сроки окупаемости перерабатывающих предприятий составляют более 15-20 лет», — говорит эксперт. В результате у инвесторов сейчас нет возможности вкладываться в глубокую переработку яйца, но она могла бы послужить выходом из сложившейся ситуации и способствовала бы наращиванию экспорта, заключил он.



