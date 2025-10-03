«Лето» вложит 6 млрд рублей в строительство птицефабрики в Подмосковье

Аналогичного по мощности предприятия в регионе еще нет Pixabay

Компания «Белянка» (входит в группу «Лето») получила разрешение на строительство комплекса по производству куриного яйца в городском округе Кашира Московской области. Благодаря его запуску производственные мощности компании вырастут до 1,2 млрд яиц в год. По информации Минсельхозпрода Подмосковья, проект птицефабрики стоимостью 6 млрд руб. предусматривает возведение шести корпусов для выращивания ремонтного молодняка, восьми — для содержания кур-несушек (по 270 тыс. птиц в каждом) и др. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, этот проект нужен рынку, поскольку это будет технологически новое предприятие. «Тем более, такой птицефабрики в Московской области еще нет», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Соглашение о строительстве птицефабрики было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума летом этого года. Тогда акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков говорил, что при реализации проекта будут использоваться новые технологии строительства и организации содержания птицы. «Например, автоматический сбор и сортировка яйца, машинное зрение, полностью автоматизированные линии кормления птицы. Регион оказал и продолжает оказывать нам поддержку в подготовке к запуску проекта, в получении всех необходимых согласований, обеспечивает наличие энергетической мощности для запуска предприятия», — отмечал Зеленков (цитата по сообществу команды губернатора Московской области в соцсети «ВКонтакте»).



Группа «Лето» занимает одну из лидирующих позиций среди производителей яиц в России с мощностью более 650 млн яиц ежегодно, предприятия расположены на территории Белгородской и Московской областей, сообщается на сайте компании.

В середине сентября «Агроинвестор» писал, что за год куриные яйца первой категории подешевели на 26,5%, до 53,3 руб. за десяток (цены производителей), второй категории — на 31,9%, до 40 руб. Снижение стоимости яиц происходит после периода бурного удорожания в 2023—2024 годах на фоне падения производства, которое было вызвано в том числе эпидемиологическими факторами. Однако уже в январе-июле их выпуск увеличился на 6,3% год к году, до 23,18 млрд штук, следует из данных Росстата. В результате производство яиц уже достигает более 120% от внутреннего потребления, говорил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов. Именно с ростом предложения эксперт связывает текущее снижение цен на эту продукцию, поясняя, что спрос не увеличивается так же быстро.



Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев тогда говорил, что цены на яйца существенно снизились во всех каналах продаж. Крупные производители (птицефабрика «Башкирская» «Комос Групп», «Ак Барс» и др.) ранее заявляли о планах нарастить производство яйца, но потенциал успеха новых инвестиционных проектов в области столового яйца будет во многом зависеть от развития экспорта. По словам Корнеева, сейчас российские компании прорабатывают возможность использования новых технологий для увеличения сроков годности, поскольку транспортировка в целевые страны-импортеры довольно длительна, но их тестирование и внедрение может занять долгое время.



