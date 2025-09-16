К концу года цена на яйца может достигнуть справедливых значений

За восемь месяцев производство яиц выросло на 6,4% flickr.com

По данным Росстата, в августе сельхозорганизации произвели 3,42 млрд куриных яиц, на 6,4% больше, чем в августе прошлого года. За первые восемь месяцев этого года объем выпуска составил 26,6 млрд штук, что также на 6,4% больше, чем годом ранее. В начале сентября Минсельхоз сообщал о снижении цен производителей на фоне роста производства. Однако такая динамика негативно сказывается финансовом положении птицефабрик в условиях увеличения себестоимости из-за роста затрат на средства производства.



«Действительно, Росстат фиксирует увеличение производства в сравнении с прошлым годом. Вполне вероятно, такой рост повлиял на рыночную цену на яйцо у производителей. Однако это не единственный фактор, влияющий на ситуацию, — прокомментировала «Агроинвестору» первый заместитель гендиректора птицефабрики «Волжанин» (один из крупнейших в стране производителей яйца) Ольга Мохова. — На наш взгляд, также негативно сказывается сложившаяся система ценообразования. При ограничении объема закупки, который мы видим на торгах, складывается дисбаланс между спросом и предложением. Искусственно ограниченный спрос и реальное предложение формируют несправедливо низкую цену. Также на ситуацию влияет жесткая конкуренция между сетями, которые используют яйцо и некоторые другие социальные продукты как инструмент в этой борьбе».



По словам Моховой, некоторые федеральные сети выставляют яйцо по цене значительно ниже цены закупки, но при этом привлекают в свои магазины больше покупателей и продают больше товара других категорий. «Этот механизм дезинформирует других участников рынка, и даже приводит к конфликтам», — говорит она.



По информации Ассоциации компаний розничной торговли, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, снизившись почти в два раза к аналогичному периоду 2024 года и на 1,1 процентный пункт к предыдущему месяцу. По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в августе продавались семь из 25 категорий продуктов первой необходимости, в том числе куриные яйца (-1,2%).



«Естественно, цена закупки ниже себестоимости в обозримом будущем приведет к спаду производства, — считает Мохова. — Это прежде всего затронет небольшие предприятия, у которых отсутствует запас прочности. В дальнейшем спад производства приведет к снижению предложения, и, как следствие, к более высоким ценам». По ее словам, признаки сокращения производства уже заметны: с сентября цена пошла вверх и вполне возможно, что к концу года она достигнет своих справедливых значений. В Минсельхозе считают сбалансированную с точки зрения интересов потребителей и производителей цену продукции ключевым условием для развития отрасли, ранее писал «Коммерсантъ». Согласно Росстату, в рознице с конца августа цены стали немного увеличиваться, впервые с января прибавив 0,3%. Со 2 по 8 сентября цена выросла еще на 0,2%, но при этом была на 29% ниже, чем годом ранее.



