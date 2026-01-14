«Логика молока» купила завод по производству мороженого «Полярис»

Компания входит в топ-10 производителей мороженого в России «Логика молока»

Компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) сообщила о покупке завода «Полярис» (Новосибирск) — это крупнейший производитель мороженого в Сибири, который входит в топ-10 лидеров России. По итогам 2025 года «Полярис» выпустил более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров, также компании принадлежит крупнейший за Уралом холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м.



«Полярис» выпускает более 80 видов мороженого под различными брендами, в том числе «Простоквашино», Salwadore, «Дело в сливках», сообщает пресс-служба «Логики молока». Компания планирует продолжить инвестиции в расширение мощностей «Поляриса» и создание новых рабочих мест, а также сохранить управленческую команду завода, и в 2026 году начать реализовывать поэтапный план интеграции производства в объединенную группу.



«Логика молока» активно развивается, изучает возможности выхода на новые рынки и расширения в новых категориях, поэтому приобретение завода «Полярис» — одного из лидеров производства мороженого в России — является логичным шагом для достижения амбициозных целей, приводятся в сообщении слова гендиректора «Логики молока» Якуба Закриева. «Приобретение нового актива — важный шаг в реализации стратегии “Логики молока” до 2030 года, которая предполагает выход на новые рынки, в том числе перспективный и быстрорастущий рынок мороженого, а также расширение продуктовой линейки и укрепление лидирующих позиций компании в молочной промышленности РФ», — говорится в сообщении «Логики молока».



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, «Полярис» — один из лучших вариантов для «Логики молока» при выборе актива для быстрого выхода в новую категорию. Это сильный игрок, имеющий достаточно современный ассортимент, хотя и с некоторыми ограничениями по форм-факторам, а также мощный логистический комплекс в Новосибирске. «Совмещение сильных маркетинговых и дистрибьюторских возможностей “Логики молока” с производственными и категорийными компетенциями “Поляриса” вполне может дать хороший синергетический эффект. И, безусловно, появление нового крупного стратегического инвестора окажет влияние на всю индустрию мороженого, поэтому будет очень интересно наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на рынке», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



Сделка по покупке новосибирского производителя мороженого выглядит стратегически выверенной, даже несмотря на то, что официальная сумма приобретения не раскрывается, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, с точки зрения рыночной логики подобные пищевые активы обычно оцениваются через мультипликаторы выручки или EBITDA. Так, при консервативной оценке средняя выручка такого предприятия может находиться в диапазоне 1,5-3 млрд руб. в год, что позволяет предположить стоимость бизнеса на уровне примерно 2-5 млрд руб., а с учетом стратегической ценности и инфраструктурной базы — до 6-7 млрд руб.



По мнению Кабакова, для «Логики молока» этот актив особенно привлекателен как точка входа в рынок мороженого — быстрорастущую и маржинально более устойчивую категорию по сравнению с базовыми молочными продуктами. «Кроме того, покупка усиливает географическое присутствие компании в Сибири, дает готовую логистическую платформу для масштабирования и создает синергию с ключевыми брендами, включая “Простоквашино”», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». В совокупности, заключает он, это не просто расширение портфеля, а переход к более диверсифицированной модели бизнеса, где мороженое становится отдельным драйвером роста в стратегии «Логики молока» до 2030 года.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что общий объем инвестиций «Логики молока» на 2026 год составят порядка 9 млрд руб., до 2030-го — 100 млрд руб. Об этом председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов говорил в интервью телеканалу «Россия 24». «Наша инвестиционная программа до 2030 года предполагает инвестиции порядка 100 млрд руб. Ключевые моменты — строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация Ялуторовского завода и другие. Также мы для себя открываем новые категории: разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки», — комментировал Алисултанов (цитата по «Финмаркету»). Кроме того, по его словам, в завершающей стадии у компании были M&A-проекты, которые она планировала озвучить в первом квартале 2026 года.



