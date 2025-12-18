«Логика молока» инвестирует в развитие 9 млрд рублей в 2026 году

Компания планирует строительство цехов, модернизацию предприятий и выход в новые категории «Логика молока»

Общий объем инвестиций «Логики молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) на 2026 год составят порядка 9 млрд руб., до 2030-го — 100 млрд руб. Об этом председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». «Наша инвестиционная программа до 2030 года предполагает инвестиции порядка 100 млрд руб. Ключевые моменты — строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация Ялуторовского завода и другие. Также мы для себя открываем новые категории: разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки», — сказал Алисултанов (цитата по «Финмаркету»). Кроме того, по его словам, в завершающей стадии у компании M&A-проекты, которые она намерена озвучить в первом квартале будущего года.



В ходе интервью Алисултанов также сообщил, что экспорт молочной продукции имеет большой потенциал, но пока доля категории в отгрузках АПК составляет порядка 5%. По его словам, традиционно сильными являются позиции в странах СНГ, приоритетные направления также — Ближний Восток, Северная Африка и Китай. «Сегодня “Логика молока” системно выстроила поставки молока в ОАЭ, развиваем китайское направление. Каждый десятый йогурт, который покидает Россию, произведен именно нашей компанией», — оценил Алисултанов.



В пресс-службе «Логики молока» «Агроинвестору» уточнили, что инвестиции в сумме 9 млрд руб., запланированные на 2026 год, будут направлены на реализацию проектов на всех 12 предприятиях компании. Например, значительные средства будут инвестированы в автоматизацию и роботизацию производств — внедрение паллетайзеров и коллаборативных роботов. Наряду с этим компания в 2026 году запустит сушку молока на заводе в Казани, реализует проект строительства новой производственной линии в Самаре, проведет реконструкцию и запуск линии в Шадринске и в Санкт-Петербурге, модернизирует предприятия в Чехове и Ялуторовске. В общей сложности на следующий год запланировано свыше 200 проектов.



Летом в интервью РБК Алисултанов говорил, что в 2022 году прежние владельцы бизнеса свели инвестиционные программы до нуля: не было даже маркетингового бюджета, производственные линии были недозагружены. «В прошлом году мы увеличили объем средств на развитие компании с 2 млрд руб. до 7 млрд руб.», — отметил Алисултанов. Источником будущих инвестиций до 2030 года, по его словам, станут заемный капитал, а также собственные средства. В будущем не исключен выход компании на биржу, допускал Алисултанов. Он также уточнял, что основным направлением пятилетней инвестиционной программы будет модернизация существующих производственных мощностей.



Также компания приняла решение о вертикальной интеграции и будет увеличивать количество своих молочных ферм, чтобы повысить самообеспеченность переработки сырьем. Масштабирование в новых категориях возможно как за счет покупки существующих производств, так и строительства с нуля. «Если то, что мы можем купить, не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы рассмотрим для себя проект greenfield — будем строить с нуля», — говорил Алисултанов. Кроме того, компания намерена создать на базе одного из своих флагманских заводов в Чехове биокластер для разработки и производства заквасок в первую очередь для собственных нужд.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

