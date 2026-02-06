разделы

«Рустарк» удвоит мощности переработки

Также в этом году компания начнет выпуск модифицированных крахмалов

В прошлом году компания выпустила 135 тысяч тонн базовых крахмалопродуктов
«Рустарк» в рамках реализации стратегии развития в третьем-четвертом кварталах этого года увеличит объемы переработки сырья с 600 т до 1,2 тыс. т в сутки. Кроме наращивания выпуска традиционных продуктов (крахмалы и сиропы), компания запустит производство новых ингредиентов — широкой линейки пищевых и индустриальных модифицированных крахмалов общей мощностью более 60 тыс. т в год.

Сейчас ключевой этап проекта по увеличению мощности переработки уже реализован: основное технологическое оборудование закуплено и смонтировано на производственной площадке в Краснодарском крае. В ближайшие месяцы компания проведет пусконаладочные работы, что обеспечит поэтапный ввод новых линий в эксплуатацию и выход на проектные показатели. Увеличение выпуска базовых крахмалопродуктов и выпуск новых ингредиентов позволит отечественным потребителям снизить зависимость от импорта и получить доступ к конкурентоспособной продукции российского производства, отмечается в сообщении компании.

В ноябре прошлого года «» писал, что «Рустарк» запустит завод по производству пищевых и индустриальных модифицированных крахмалов во втором квартале 2026 года. На тот момент на предприятии завершалась установка технологического оборудования. В качестве сырья будет использоваться восковидная и зубовидная кукуруза, а также тапиока, картофель и другие виды сырья. Инвестиции в проект составили около 7,5 млрд руб.

«Рустарк» - динамично развивающаяся компания в сфере глубокой переработки зерна, ориентированная на внедрение современных технологий, повышение эффективности и экологической безопасности производства. За последние четыре года она стабильно наращивает производственные показатели. Объем выпуска базовых крахмалопродуктов вырос с 80 тыс. т в 2021 году до 135 тыс. т по итогам 2025-го.

