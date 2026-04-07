«Логика молока» и «Арнест ЮниРусь» развивают рынок молочных десертов

Российский рынок молочных десертов демонстрирует устойчивый рост

Ведущий производитель свежих молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России — «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) — и компания «Арнест ЮниРусь» (торговые марки «Магнат», «Экzо» и др.), объявили о коллаборации, направленной на расширение ассортимента и выпуск продуктов, соответствующих современным запросам потребителя. В частности, «Логика молока» выпускает два новых творожных десерта под брендом «Даниссимо» со вкусами «Крем-чиз соленая карамель» и «Шоколадный трюфель», а «Магнат» представляет мороженое с шоколадными шариками, сообщает пресс-служба «Логики молока».



Российский рынок десертов демонстрирует устойчивый рост: в 2023—2025 годах среднегодовой темп увеличения категории в натуральном выражении составил 4,4%. В структуре продаж на рынке современных молочных категорий творожные десерты занимают третье место с долей 13% и идут сразу после питьевых (36%) и густых (28%) йогуртов. Спрос на мороженое продолжает повышаться год к году: так, среднегодовой темп роста за 2017-2025 годы составил 2,5%, говорится в сообщении компании. Эскимо также является одним из ключевых драйверов роста рынка, среднегодовой темп роста продаж сегмента — 19% в денежном выражении и 6,5% в натуральном (2023-2025 годы). В 2025-м эскимо обгнало вафельные стаканчики по продажам в денежном выражении.



При этом бренд «Даниссимо» на протяжении долгого времени признается лидером в категории творожных десертов и занимает порядка четверти рынка. Почти половина потребителей — 47% — ценят бренд за его вкус и 32% — за высокое качество. Новая линейка творожков объединила разные аудитории: 92% как постоянных потребителей творожков, так и поклонников мороженого «Магнат» сошлись во мнении, что этот продукт идеально подходит, чтобы побаловать себя. В свою очередь «Магнат» занял второе место по показателю «Сила Бренда» в 2025 году и продолжает укреплять свои позиции



Гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев говорит, что компания видит устойчивый спрос потребителя на новый и необычный вкусовой опыт. «Исследования показывают, что 87% россиян любят “побаловать” себя продуктами, даже если они не являются полезными, а 34% потребителей экспериментируют и пробуют новое. Поэтому мы, как российская компания, разрабатываем продукты, которые будут отвечать спросу, учитывать пожелания и вкусы потребителей. Уверен, что наше партнерство укрепит лидирующие позиции брендов обеих компаний и станет своеобразным “открытием” для рынка», — приводятся в сообщении слова Закриева. При этом объединение экспертиз в молочной категории, мороженом и шоколаде позволит создать продукты с мультисенсорным опытом за счет необычного сочетания текстур, насыщенного вкуса и премиальной подачи, добавила гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, мультисенсорность в молочной продукции — непривычное сочетание вкусов (например, крем-чиз и соленая карамель) или текстур. «Веротяно, речь идет об объединении маркетинговых бюджетов или посылов, чтобы продвигать среди потребителей новый опыт во вкусе и текстуре. Торговые сети тренд на мультисенсорность тоже поддерживают», — отмечает Груздев, добавляя, что коллаборация, судя по всему, является промо-инициативой, направленной на популяризацию молочной продукции среди молодежи.



В целом, продолжает эксперт, молочные десерты включают несколько подкатегорий: творожные десерты (некоторые к ним относят мягкий творог, но технологии производства у них отличают), пудинги, а также глазированные сырки. То есть, объясняет Груздев, к категории относится то, что используется не столько для перекуса, сколько в качестве возможности порадовать себя. И только эта категория в прошлом году показала рост относительно всего сегмента. «В 2025-м произошло снижение потребления всей молочной продукции — по разным оценкам, оно составило 0,5-1%. Но ложковые йогурты и творожные десерты показали рост в штуках», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору». Причин для такой динамики может быть несколько: во-первых, они наиболее доступны за единицу, во-вторых, зумеры, доля которых растет, чаще потребляют порционные десерты. В-третьих, урбанизация также влияет на увеличение спроса на порционные продукты.



