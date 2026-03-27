«Логика молока»: рынок напитков на растительной основе за 10 лет может удвоиться

Рынок растительных напитков растет во многом за счет эффекта низкой базы А. Гордеев / Ведомости

Мировой рынок напитков на растительной основе к 2036 году практически удвоится. Такой прогноз озвучил ТАСС председатель совета директоров компании «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия») Руслан Алисултанов. «По оценкам международных экспертов, рынок растительных альтернатив традиционному молоку с текущих $22,5 млрд к 2036 году вырастет практически до $45 млрд. Это связано с высоким уровнем непереносимости лактозы у взрослого населения, особенно в динамично развивающихся регионах мира — Китай, Юго-Восточная Азия, а также с дальнейшим развитием HoReCa, — пояснил он. — Наличие в кофейнях различных вариантов напитков на растительной основе становится глобальным стандартом».



Отвечая на этот тренд, компания строит новый цех по производству напитков на растительной основе в Самаре мощностью 17 тыс. т в год. Инвестиции в проект составляют более 1 млрд руб. В целом в модернизацию предприятия «Самаралакто» «Логика молока» планирует вложить свыше 2,7 млрд руб. Средства будут направлены на расширение производственных мощностей, увеличение ассортимента продукции и обновление технологических линий, ранее рассказывал Алисултанов.



Сдерживающими факторами для роста спроса на растительные альтернативы может быть непривычный вкус и текстуру продуктов, а также растущий спрос на продукты с повышенным содержанием белка, считает Алисултанов. Однако эти ограничения можно устранить благодаря дальнейшей работе НИОКР. «Мы видим, что при правильном сочетании НИОКР и производства, отрасль может предлагать потребителю здоровые и вкусные растительные альтернативы», — уверен он.



Исследовательская компания «Нильсен» ранее оценила, что в 2025 году продажи растительных альтернатив молоку выросли на 16,9% относительно 2024-го, жидким десертам — на 23,5%, сливкам — на 38,6%. В целом категория растительных аналогов молочной продукции показала рост на 18,4% в натуральном выражении. Правда, гендиректор «Союзмолока» Артем Белов обращал внимание, что рынок растительных напитков растет во многом за счет эффекта низкой базы, и этот рост обеспечивается прежде всего за счет молодой аудитории из крупных городов. «При этом в натуральном выражении доля такой продукции остается незначительной, и серьезной конкуренции молочной категории она не составляет — сдерживающими факторами выступают более высокая цена и нишевый характер потребления», — приводила его слова «Российская газета».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

