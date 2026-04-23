«Щелково Агрохим» начала строить завод по производству амилозного крахмала

Амилозный крахмал используется в пищевой промышленности

Компания «Щелково Агрохим» приступила к строительству завода по производству амилозного крахмала на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Инвестиции в проект составят 8 млрд руб., запуск намечен на конец 2027 года. Мощность предприятия составит 30 тыс. т в год, пишет «Абирег» со ссылкой на гендиректора и совладельца «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова. В карточке проекта на сайте ОЭЗ «Липецк» говорится, что инвестиции в проект составят 7 млрд руб.



«Коммерсантъ-Черноземье» ранее писал, что изначально проект планировалось реализовать в Орловской области. «В Липецке — готовая свободная зона, площадка с подведенными сетями. В Орле там еще лес», — пояснил «Абирегу» Каракотов. По информации издания, Орловская область могла предложить «гринфилд» без газа и электричества, и подключение заняло бы два года.



В августе прошлого года сообщалось, что «Щелково Агрохим» планирует вложить в проект 8,5 млрд руб. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал в своем Телеграм-канале после подписания инвестиционного соглашения с Салисом Каракотовым. Тогда срок запуска завода был намечен на первый квартал 2028 года. Также завод планирует производить гороховый протеин и пищевые волокна.



Амилозный крахмал используется в пищевой промышленности, в частности, для производства съедобных пленок и покрытий, а также желейных изделий. Кроме того, он может применяться в качестве загустителя и гелеобразователя в кондитерских и хлебобулочных изделиях, производстве макарон. Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин ранее говорил «Агроинвестору», что тема производства амилозного крахмала в России очень интересна, поскольку он относится к пребиотикам, положительно влияющим на пищеварение.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

