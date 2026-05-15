Экспортная выручка «Русагро» снизилась почти на 23%

В прошлом году группа поставила за рубеж 24% от всей произведенной масложировой продукции

Группа «Русагро» в прошлом году поставила на экспорт продукции на 74,9 млрд руб., говорится в годовом отчете компании. В 2024-м поставки достигли 96,9 млрд руб. В структуре экспортной выручки преобладала масложировая продукция, хотя ее доля и снизилась с 78,1% до 67,6%. На долю мясной продукции пришлось 15,7% (7,1% годом ранее), сахара — 13% (12,7%), сельхозпродукции — 3,7% (2,1%). Группа отправила за рубеж 24% от всей произведенной масложировой продукции, 13% — мясной, 14% выпущенного сахара и 5% продукции растениеводства. Отгрузки шли в 41 страну, доля внешних продаж в общей выручки компании составила 19%.



«Русагро» последовательно усиливает экспортный потенциал за счет диверсификации направлений, развития инфраструктуры и продвижения собственных брендов, говорится в отчете группы. В страны ближнего зарубежья компания поставляет как B2B-продукцию, так и потребительские товары, адаптированные под вкусы и предпочтения местного населения, тогда как для регионов Азии и Ближнего Востока характерны B2B-поставки. «Фокусом группы "Русагро" на экспортном направлении в ближайшие несколько лет будет увеличение производственных мощностей и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, что обеспечит рост поставок и оптимизацию издержек», — отметила компания.



Экспорт промышленной масложировой продукции уменьшился на 4%, до 1,07 млн т. В том числе вывоз сырого масла увеличился на 5% (+34 тыс. т) и составил 770 тыс. т благодаря развитию трейдинга и росту отгрузок на премиальных направлениях, в частности в Индию и Иран, говорится в отчете. Такой высокий результат был достигнут за счет запуска поставок масла на базе Петербургского нефтяного терминала и порта «Оля» в Астраханской области. Экспортные объемы шрота сократились на 19% (−64 тыс. т), до 268 тыс. т, что в основном связано со снижением спроса в Беларуси. Экспорт промышленных жиров уменьшился на 21% (−8 тыс. т), до 33 тыс. т в результате укрепления курса рубля.



Экспорт пищевой потребительской масложировой продукции снизился на 16% (−19 тыс. т), до 104 тыс. т. Компания объясняет динамику сокращением отгрузок бутилированного масла на фоне меньшего экспортного спроса из-за укрепления курса рубля и повышения конкуренции на рынках Средней Азии. При этом вывоз потребительского маргарина и спредов вырос на 6% (+2 тыс. т), до 32 тыс. т. Объемы внешних продаж майонеза, кетчупа и готовых соусов были стабильными и составили в сумме 50 тыс. т.



Также в прошлом году «Русагро» экспортировала 677 тыс. т сельскохозяйственной продукции — почти в два раза больше, чем годом ранее. Такой результат был достигнут за счет развития собственного производства и расширения трейдингового направления, а также усиления присутствия на рынках Ближнего Востока, стран Африки и Азии, уточняется в отчете. В том числе отгрузки пшеницы увеличились в 2,1 раза (+286 тыс. т), до 536 тыс. т, кукурузы — на 35% (+33 тыс. т).



Поставки за рубеж мясной продукции выросли на 70% (+24 тыс. т), до 59 тыс. т. Основным направлением отгрузок свиноводческой продукции осталась Беларусь, куда было отправлено 63% (37 тыс. т). всего объема экспорта (37 тыс. т) — на 63% больше, чем в 2024 году. Поставки в КНР, в основном субпродуктов, составили 11,3 тыс. т — свыше чем в два раза больше, чем годом ранее. «Несмотря на укрепление курса рубля и снижение цен на свинину в Китае, данное направление продолжает обладать высоким потенциалом с точки зрения объемов и являться премиальным по отношению к российским ценам», — отмечает компания. В декабре «Русагро» получила ветеринарный сертификат, дающий право на поставки свиной продукции на Филиппины, что позволит усилить присутствие группы на рынке Юго-Восточной Азии.



Экспорт сахарного бизнес-направления компании в прошлом году снизился на 21%, до 353 тыс. т. В том числе сахара за рубеж было поставлено 174 тыс. т (232 тыс. т в 2024-м), жома — 146 тыс. т (199 тыс. т). При этом отгрузки бетаиновой мелассы выросли на 91%, до 33 тыс. т, за счет развития продаж на новых рынках.



Как ранее писал «Агроинвестор», 5 мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО «Группа "Русагро"» в рамках иска к основателю компании Вадиму Мошковичу, экс-гендиректору Максиму Басову и соответчикам. Компания планировала обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Также группа сообщала, что продолжает работать в штатном режиме: все производственные процессы, поставки, отгрузки и реализация продукции осуществляются без изменений.



