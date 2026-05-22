«Грейнрус» планирует увеличить урожай хмеля

В прошлом году валовой сбор составил 50 тонн

| Агроинвестор |

Выращивание хмеля — инвестиционно емкий и долгий процесс

Агрохолдинг » в этом году при благоприятных погодных условиях может увеличить урожай хмеля на 20%, до 60 т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего компании Дмитрия Морозова. Он напомнил, что проект по выращиванию хмеля был запущен в Краснодарском крае три года назад. За этот период инвестиции в него составили около 1,5 млрд руб., хмель был высажен на площади 120 га, в том числе 60 га хмельника уже в плодоносящем возрасте. В прошлом году валовой сбор составил 50 т.

По словам Морозова, пока » не планирует масштабировать проект, хотя ранее сообщалось о намерении компании высадить 1 тыс. га хмеля. «Пока мы подбираем (оптимальные) сорта, технологии выращивания. Климат сложный, проект далек от целевых показателей», — добавил он. Также Морозов отметил, что выращивание хмеля — очень инвестиционно емкий и долгий процесс, так как хмельники дают урожай только на третий год. «Плюс у нас в России отсутствует селекция, посадочный материал. Мы работаем с иностранными сортами, доступность которых тоже ограничена в России», — добавил он.

По прогнозу Минсельхоза, производство хмеля в России к 2030 году может увеличиться более чем в семь раз и превысить 2 тыс. т. В этом году оно может составить около 340 т — больше, чем в 2024 и 2025 годах, ранее писал «». По данным , в прошлом году валовой сбор хмеля составил 310 т — на 5,1% меньше, чем в 2024-м. Средняя урожайность из-за неблагоприятных погодных условий снизилась на 24,3%, до 12,5 ц/га.

Летом прошлого года сообщал, что к 2030 году в России планируется заложить 1,5 тыс. га новых хмельников, что позволит обеспечить до половины потребностей отечественных пивоваров в этом сырье. Пока потребности пивоваров в хмеле закрыты примерно на 7% от необходимого объема. В этом году по плану площадь хмельников должна увеличиться до 589 га, в 2025-м она составляла 403 га.

» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Занимается семеноводством, производством зерна, солода, продуктов для пивоварения, дистилляции, а также зерновым трейдингом и логистикой.

