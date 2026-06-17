разделы

реклама

журналы

Экс-гендиректор «Русагро» обвиняет бизнесмена Владислава Бурова в уголовном преступлении

Буров является потерпевшим по делу «Солнечных продуктов»

| Агроинвестор |

Материалы дела, по мнению Максима Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова»
Материалы дела, по мнению Максима Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова»

Бывший гендиректор «» Максим Басов, обвиняемый в мошенничестве, подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего, бывшего владельца «» Владислава Бурова. «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом дела пишут, что Басов требует прекратить в отношении него уголовное преследование по всем эпизодам, провести проверку в отношении Бурова и принять решение о возбуждении в отношении него уголовного дела. 

Согласно заявлению Бурова, в 2018 году представители «» заключили договор купли-продажи 85% акций холдинга «» по номинальной стоимости, но не исполнили свои обязательства в полном объеме. В заявлении Басова эта фабула опровергается. Со ссылкой на материалы дела он пишет, что с июля по сентябрь 2018 года предприятия холдинга Бурова уже допускали неплатежи по кредитам Россельхозбанка (). Также из документов следует, что поступлений выручки в «» еще до переговоров о продаже с основателем «» Вадимом Мошковичем не хватало для погашения задолженностей по графику. Материалы дела, по мнению Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова». Более того, утверждает он, именно бывший владелец «» выиграл в результате договоренности с Мошковичем, избавившись от проблемного бизнеса и получив освобождение от личного поручительства по его кредитам на 35 млрд руб. и снятие залогов с ряда его девелоперских активов.

Также, согласно заявлению Басова, в деле есть документы, подтверждающие, что Буров принимал решения и подписывал документы от имени ключевых компаний холдинга «» значительно позже момента, когда, согласно версии следствия, они с Мошковичем получили полный контроль над группой. Кроме того, в своем заявлении Басов ссылается на семь решений арбитражных судов, которыми признаны недействительными сделки по выводу из «» активов в интересах Бурова и подконтрольных ему структур, совершенные как до, так и существенно после договоренности с Мошковичем.

Факт подачи Басовым заявления «Ведомостям» подтвердил его защитник Дмитрий Кравченко. По его словам, в том числе материалы следствия «кричат» о том, что «» были в банкротном состоянии задолго до переговоров Бурова с Мошковичем. Это, указывает адвокат, следует из материалов арбитражных дел, аналитических документов , показаний свидетелей и самого факта, что и Буров, и банк искали «спасателя» его бизнеса. Следствие, по словам Кравченко, представило ситуацию так, как будто «» обманом выкупила у Бурова акции компании стоимостью 50 млрд руб., которые тот «непонятно зачем» продавал, а потом, получив контроль над этой компанией, «зачем-то тут же ее обанкротила по и так существующему долгу перед собой же». 

Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается более чем в 86 млрд руб. В конце мая агрохолдинг «» перешел под управление «дочки» , до этого в доход государства были обращены зарегистрированные на Мошковича 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на его супругу и других родственников. Также взысканию подлежали почти 73 млн акций, принадлежащих Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставной капитал ПАО «Группа » разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%).

По версии следствия, Мошкович получил активы коррупционным путем в 2004—2014 годах, когда занимал должность сенатора Белгородской области. В частности, он продолжал совмещать работу сенатором и предпринимательскую деятельность. Активы Мошкович переписывал на родственников, указывало следствие. Мошковича и Басова задержали 26 марта прошлого года. По версии следствия, фигуранты убедили учредителя компании «» Владислава Бурова продать 85% акций холдинга по номинальной стоимости и заключить договор уступки прав требования. Взамен Мошкович и Басов обязались выплатить долги компаний и привлечь новые инвестиции, но не сделали этого. Расследование уголовного дела в отношении Мошковича, Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова (он, по версии следствия, содействовал бизнесу в обмен на взятку) было завершено в конце мая, обвинительное заключение было утверждено 10 июня. В ближайшие дни дело для разбирательства по существу поступит в Замоскворецкий суд Москвы.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы