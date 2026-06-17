Экс-гендиректор «Русагро» обвиняет бизнесмена Владислава Бурова в уголовном преступлении

Материалы дела, по мнению Максима Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова» А. Орлов / Ведомости

Бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, обвиняемый в мошенничестве, подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего, бывшего владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова. «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом дела пишут, что Басов требует прекратить в отношении него уголовное преследование по всем эпизодам, провести проверку в отношении Бурова и принять решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.



Согласно заявлению Бурова, в 2018 году представители «Русагро» заключили договор купли-продажи 85% акций холдинга «Солнечные продукты» по номинальной стоимости, но не исполнили свои обязательства в полном объеме. В заявлении Басова эта фабула опровергается. Со ссылкой на материалы дела он пишет, что с июля по сентябрь 2018 года предприятия холдинга Бурова уже допускали неплатежи по кредитам Россельхозбанка (РСХБ). Также из документов следует, что поступлений выручки в «Солнечные продукты» еще до переговоров о продаже с основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем не хватало для погашения задолженностей по графику. Материалы дела, по мнению Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова». Более того, утверждает он, именно бывший владелец «Солнечных продуктов» выиграл в результате договоренности с Мошковичем, избавившись от проблемного бизнеса и получив освобождение от личного поручительства по его кредитам на 35 млрд руб. и снятие залогов с ряда его девелоперских активов.



Также, согласно заявлению Басова, в деле есть документы, подтверждающие, что Буров принимал решения и подписывал документы от имени ключевых компаний холдинга «Солнечные продукты» значительно позже момента, когда, согласно версии следствия, они с Мошковичем получили полный контроль над группой. Кроме того, в своем заявлении Басов ссылается на семь решений арбитражных судов, которыми признаны недействительными сделки по выводу из «Солнечных продуктов» активов в интересах Бурова и подконтрольных ему структур, совершенные как до, так и существенно после договоренности с Мошковичем.



Факт подачи Басовым заявления «Ведомостям» подтвердил его защитник Дмитрий Кравченко. По его словам, в том числе материалы следствия «кричат» о том, что «Солнечные продукты» были в банкротном состоянии задолго до переговоров Бурова с Мошковичем. Это, указывает адвокат, следует из материалов арбитражных дел, аналитических документов РСХБ, показаний свидетелей и самого факта, что и Буров, и банк искали «спасателя» его бизнеса. Следствие, по словам Кравченко, представило ситуацию так, как будто «Русагро» обманом выкупила у Бурова акции компании стоимостью 50 млрд руб., которые тот «непонятно зачем» продавал, а потом, получив контроль над этой компанией, «зачем-то тут же ее обанкротила по и так существующему долгу перед собой же».



Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается более чем в 86 млрд руб. В конце мая агрохолдинг «Русагро» перешел под управление «дочки» РСХБ, до этого в доход государства были обращены зарегистрированные на Мошковича 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на его супругу и других родственников. Также взысканию подлежали почти 73 млн акций, принадлежащих Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставной капитал ПАО «Группа Русагро» разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%).



По версии следствия, Мошкович получил активы коррупционным путем в 2004—2014 годах, когда занимал должность сенатора Белгородской области. В частности, он продолжал совмещать работу сенатором и предпринимательскую деятельность. Активы Мошкович переписывал на родственников, указывало следствие. Мошковича и Басова задержали 26 марта прошлого года. По версии следствия, фигуранты убедили учредителя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций холдинга по номинальной стоимости и заключить договор уступки прав требования. Взамен Мошкович и Басов обязались выплатить долги компаний и привлечь новые инвестиции, но не сделали этого. Расследование уголовного дела в отношении Мошковича, Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова (он, по версии следствия, содействовал бизнесу в обмен на взятку) было завершено в конце мая, обвинительное заключение было утверждено 10 июня. В ближайшие дни дело для разбирательства по существу поступит в Замоскворецкий суд Москвы.



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