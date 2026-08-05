Начал работу онлайн-сервис поиска свободных элеваторов

Сейчас в каталоге сервиса 467 элеваторов Т. Кулистикова

Платформа Поле.РФ (экосистема цифровых решений для агробизнеса, объединяющая сервисы по поиску контрагентов, логистике, трейдингу и финансированию) сообщила о запуске пилотного бесплатного сервиса поиска свободных элеваторов. Пользователи могут посмотреть доступные площадки на карте и в каталоге, выбрать подходящий элеватор, отправить заявку с параметрами партии зерна — культурой, объемом, сроками и логистикой — и получить предложения от подходящих элеваторов. Это сокращает время на поиск свободного элеватора и повышает прозрачность условий сотрудничества, отмечают авторы проекта.



Чтобы найти свободный элеватор, сельхозпроизводителям и трейдерам приходится обзванивать десятки компаний, тратя часы, а иногда и дни — это болезненная проблема рынка, отметил гендиректор Поле.РФ Евгений Белов. «Мы строим сервис, в котором аграрий или трейдер может не тратить время на поиск и переговоры, а просто описать свою задачу и сделать предложение элеватору. Это принципиально новый пользовательский опыт для отрасли», — говорит он.



При разработке сервиса использовался генеративный ИИ, что позволило сократить время вывода функционала примерно в 10 раз, оценил ведущий менеджер по продукту Илья Балакшин. «Мы за считанное время запустили работающий сервис, получили возможность протестировать спрос и начать собирать обратную связь от рынка. Если гипотеза подтверждается, мы масштабируем решение и добавляем новые возможности», — рассказал он. Сейчас в каталоге сервиса 467 элеваторов.



По словам команды разработчиков, сервис будет развиваться по мере накопления пользовательского опыта. Среди возможных направлений — расширение функционала для трейдеров, углубленная аналитика по загрузке мощностей в разрезе регионов и интеграция с логистическими сервисами платформы.



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