«Мол Фрост» построит новый молзавод в Омске стоимостью более 5 млрд рублей

Продукцию предприятия планируется поставлять на внутренний и внешние рынки А. Грабарчук — создано нейросетью

На территории ОЭЗ «Авангард» в Омске планируется построить завод по глубокой переработке молока. Инвестором проекта является компания «Мол Фрост» из Ленинградской области, сумма вложений оценивается более чем в 5 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на Минэкономразвития Омской области. Проект строительства поддержал региональный инвестиционный комитет. «Планируется, что выпускаемая продукция будет ориентирована не только на российский рынок, но и на экспорт, в том числе в страны-участницы ЕАЭС и Китай», — написал в своем Телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.



В 2023 году в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о строительстве компанией «Мол Фрост» завода по переработке молока на территории индустриального парка «М10» в Тосненском районе Ленинградской области. Инвестиции оценивались в 2 млрд руб., компания планировала выпускать мороженое, молочные коктейли и другие позиции. Завод мощностью 100 т молока в сутки предполагалось ввести в эксплуатацию в 2025—2026 годах, но информации о запуске предприятия нет.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что, если речь идет о молочных ингредиентах, то этот проект может быть перспективным: Омск близок к Китаю, а рынок республики привлекателен для этих продуктов. «Мировые цены на молочный белок высокие, конъюнктура — хорошая. Но на строительство завода нужно два-три года, и сложно прогнозировать, что будет через это время», — добавляет эксперт.



Впрочем, продолжает он, спрос на молочный белок на внутреннем и внешнем рынках стабилен. «С точки зрения экономики производства белков Россия конкурентоспособна на мировом рынке, и их экспорт активно развивается», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору». По его словам, пока Россия поставляет на внешние рынки сухое обезжиренное молоко (СОМ) и молочную сыворотку, но развитие внутренней глубокой переработки позволит отгружать и чистые белки — казеин, сывороточный или молочный белок.



Ранее гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов говорил, что экспорт молочной продукции может вырасти до $1 млрд при условии наращивания сырьевой базы. Сейчас отгрузки в стоимостном выражении составляют $500-600 млн ежегодно. По его словам, мировая торговля молочными продуктами — это категория №1 по росту среди продовольственных товаров. Белов также отмечал, что в среднем в год динамика глобальной торговли в ближайшие 10 лет будет составлять плюс 2% — это сопоставимо с годовым объемом производства молока в России. При этом у нашей страны есть критически важные преимущества для наращивания производства: земля и вода.



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