Агрокомплекс «Трубачево» в декабре запустит новую теплицу

На новом комплексе предприятие планирует выращивать до 5 млн тюльпанов в год Агрокомплекс «Трубачево»

Агрокомплекс «Трубачево» завершает строительство в Томской области круглогодичной теплицы площадью 1,7 га. По плану, там будет три отделения — каждое со своим микроклиматом, что позволит одновременно производить разные культуры. Основное направление — это выращивание тюльпанов к 8 Марта. В целом на новом комплексе предприятие планирует выращивать до 5 млн тюльпанов в год, до 3 млн штук рассады цветов и овощей для населения, а также ежегодно производить 5 млн штук салатов и зеленных культур, сообщает региональный Департамент по социально-экономическому развитию села.



Строительные работы идут по графику: сейчас на площадке ведут остекление контура и подключают отопление. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Общий объем инвестиций в проект — 796 млн руб.



После завершения строительства новой теплицы «Трубачево» проведет реконструкцию существующих мощностей (всего у него шесть теплиц). Это позволит увеличить площади под огурцами и оптимизировать производственные процессы, отмечается в сообщении.



В этом сезоне предприятие перешло на выращивание тепличных огурцов на площади 4 га. Первую рассаду высадили в августе на 2 га, с сентября начался сбор урожая. Сейчас планируется высадка рассады на еще 2 га. Предприятие планирует выращивать огурцы до февраля следующего года, после чего пройдет перезаклада теплиц.



Агрокомплекс «Трубачево» создан на базе предприятия «Горземлетрест», которое с 1928 года занималось озеленением Томска и выращиванием цветов. Сейчас он производит огурцы, зелень, розы, тюльпаны и цветочную рассаду в теплицах площадью 5,6 га, говорится на сайте компании. Также в структуру агрокомплекса входят компания по благоустройству и озеленению, питомник декоративно-лиственных деревьев и кустарников, мелкооптовый магазин и Садовый Центр. По данным сервиса Rusprofile, выручка компании в прошлом году составила 680 млн руб. (рост на 22% относительно 2024-го), прибыль — 149 млн руб. (плюс 21%).



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