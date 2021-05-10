Грег Мейерс, Syngenta: «Агросектор может стать еще одной “нефтяной отраслью” для России»

Syngenta

Грег Мейерс, директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group в интервью «Агроинвестору» рассказал о перспективах внедрения цифровых инструментов в российском сельском хозяйстве, о том, что мешает делать это активнее, и о том, какие преимущества они дают.



— Как вы оцениваете текущий уровень цифровизации в российском сельском хозяйстве, в частности, в растениеводческом секторе?



- Сельское хозяйство в Восточной Европе и России сильно отличается своим специфическим профилем, обусловленным масштабом производства. В Северной Америке или Европе вы не найдете столько крупных хозяйств по площади земель как в России. Именно по этой причине набор цифровых средств, используемых в производстве, сильно отличается от тех, что востребованы на европейском или американском рынках. Однако это вовсе не означает, что один из рынков более развит, чем другой: они просто применяют разные инструменты в зависимости от региональных особенностей.



С этой точки зрения российский агробизнес достаточно хорошо развит в отношении применения таких цифровых инструментов как системы GPS-слежения, контроля расхода топлива и даже автоматизации бухгалтерского учета. Восемь из десяти компаний в России пользуются отдельными элементами из этих систем. Большинство инструментов применяются в основном для контроля и ведения бухгалтерского учета, что неплохо для начала. Однако для того, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке с большим ассортиментом товаров, производителям необходимо повышать свою эффективность.



На российском рынке цифровые инструменты, ориентированные на увеличение эффективности, развиты не настолько хорошо, как средства контроля, и дают огромные возможности тем, кто сможет воспользоваться ими раньше. Почти любой инструмент точного земледелия или решение для повышения эффективности, дают немедленный результат. В то же время такие усовершенствования требуют больших усилий, отслеживания изменений, и, во многих случаях, дополнительных вложений.



Уровень распространения инструментов, ориентированных на повышение эффективности, согласно нашему анализу и довольно репрезентативным оценкам, сильно различается: разные типы систем контроля и мониторинга состояния агрокультур используются на 30-35% промышленных посевных площадей, при этом ареал распространения технологий дифференцированного внесения удобрений, как неотъемлемой части производства, не превышает 2% пашни. Однако процесс постепенно развивается, более эффективные игроки вытесняют менее успешных производителей, забирая их землю. Эта тенденция является сильнейшим стимулом для внедрения новых технологий.



— Почему, на ваш взгляд, уровень цифровизации в сельском хозяйстве значительно отстает от других отраслей?



- Это направление очень зависит от специфики отрасли: вы управляете ресурсами (полями) на обширных территориях, в некоторых регионах все еще с низким покрытием сотовой связью, со значительной долей ручного труда. Сам процесс цифровизации трудно стандартизировать из-за его сильной зависимости от погодных условий и методики выращивания растений, это не позволяет применить типовой подход к цифровизации бизнес-процессов, применяемый в других отраслях.



Вместе с тем развитие технологий дистанционного зондирования, точной модели сельского хозяйства и автоматизации за последние годы с применением IT-инструментов на базе нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения позволило преодолеть существующие ограничения и привело к новой цифровой революции в сельском хозяйстве.



— Что сейчас можно и нужно делать, в том числе государству, чтобы уровень цифровизации в российском агросекторе повышался? Почему внедрение цифровых инструментов становится все более важным?



- Рыночная экономика и конкурентная среда — лучшее, что можно создать для развития агросектора. Россия обладает необъятными природными ресурсами — более 90 млн га высокопродуктивных и возделываемых земель. Последующие инвестиции в инфраструктуру и свободный доступ сельхозпродукции на международный рынок могут сделать агросектор еще одной «нефтяной отраслью» для России. Конкурентная среда создает потребность в повышении эффективности производства, включая проникновение цифровых инструментов в АПК.



— По вашему опыту, какие цифровые решения сельхозпроизводители внедряют чаще всего? Чем вы можете объяснить именно такую расстановку приоритетов?



- Типичный путь цифровизации растениеводства в России выглядит так:



Автоматизация бухгалтерского учета;



Внедрение GPS-трекеров для транспорта;



Контроль расхода топлива;



Автоматизация процесса взвешивания;



Управление земельными наделами;



Скаутинг;



Внедрение автоматизированных систем учета состояния агрокультур;



Введение улучшенных инструментов сельскохозяйственного планирования;



Применение усовершенствованных телеметрических систем;



Введение систем дифференцированного внесения;



Внедрение полностью автоматизированных производственных систем.



Приоритеты определяются спецификой ведения крупномасштабного сельскохозяйственного производства: сначала необходимо получить контроль над активами, а затем увеличить их эффективность за счет всей цепочки создания стоимости. Первые пять инструментов связаны с контролем и ведением отчетности, все остальные — с повышением эффективности.



— С какими трудностями сталкиваются хозяйства, внедряющие цифровые решения в свой бизнес, что мешает активнее их использовать? Каким хозяйствам проще внедрять новые цифровые инструменты — небольшим предприятиям или крупным холдингам?



- Внедрение новых способов работы в устоявшихся и традиционных отраслях — это огромная проблема даже для тех, кто решил прибегнуть к новым технологиям раньше остальных. Люди — существа привычки, поэтому беспокоиться об изменениях вполне естественно. Некоторым компаниям проще воспринимать изменения, другим нужно больше времени, чтобы приспособиться и привыкнуть к ним. Однако радует тот факт, что как только первые пользователи подтверждают жизнеспособность технологии, рынок довольно быстро принимает ее. В России эта тенденция касается многих уже рассматриваемых цифровых решений. Пять лет назад распространение систем контроля и учета состояния агрокультур на рынке составляло не более 5%. А теперь — каждый третий гектар промышленных посевов возделывается с помощью различных систем контроля состояния растений.



Естественно, более крупные компании с солидными ресурсами и хорошо налаженными бизнес-процессами имеют больше шансов на тестирование и внедрение новых технологий. Однако в большинстве случаев эволюция и упрощение инструментов сделали их доступными и для малых фермеров.



— Какие преимущества может дать аграриям использование тех или иных цифровых платформ и решений?



- На сегодняшний день самым популярным продуктом Syngenta Digital в России является система Cropwise Operations (ранее — Cropio), способная автоматически определять границы полей, виды агрокультур, а также прогнозировать их урожайность уже в середине сезона. Она дает пользователю возможность немедленно отреагировать на любые неблагоприятные изменения непосредственно на полях. Модуль контроля болезней растений выдает уведомления о прогнозе заболеваемости и вырабатывает рекомендации по мерам снижения рисков. В прошлом сезоне пользователи системы в России создали более 200 тыс. отчетов о результатах скаутинга и загрузили свыше 600 тыс. фотографий, получили больше 250 тыс. предупреждений и рекомендаций о принятии необходимых мер, в большинстве случаев это помогло снизить затраты или повысить урожайность.

