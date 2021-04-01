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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Треть крупнейших землевладельцев России не пользуются едиными цифровыми решениями

Эта статистика отражает ситуацию с цифровизацией сельского хозяйства в стране

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Под контролем системы Cropwise Operations от «Сингенты» более 13 млн гектаров
Pixabay
Под контролем системы Cropwise Operations от «Сингенты» более 13 млн гектаров
Pixabay

Треть крупнейших латифундистов России по итогам 2020 года с общей площадью земель около 8 млн га не имеют одной общей системы для управления своим агропроизводством. Такой вывод сделал директор по развитию цифровых сервисов в России компании «Сингента» Роман Мартынов, проанализировав рейтинг ведущих землевладельцев, об этом он рассказал в ходе пресс-конференции о цифровизации в сельском хозяйстве.

Остальные компании поровну используют платформу Cropwise Operations (новое название платформы Cropio) от «Сингенты» и другие решения. «Меня это поразило. На самом деле это отражает сегодняшнюю ситуацию в цифровизации в российском сельском хозяйстве», — добавил Мартынов. Тем не менее, у российского рынка большой потенциал в плане внедрения цифровых инструментов, считает директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group Грег Мейерс. Но пока Россия все же отстает от Бразилии, с которой у нашей страны похожий «размах» агробизнеса, и США.

Сейчас под контролем системы Cropwise Operations более 13 млн га полей в России, за прошлый год было проведено более 200 тыс. протоколов-осмотров, сделано свыше 600 тыс. фотографий. «За прошлый сезон система сгенерировала более 250 тыс. рекомендаций, каждая из которых почти полностью готова к исполнению», — рассказал руководитель проекта Cropwise Operations в регионе EAME Андрей Андрийчук.

По его словам, система может автоматически определить вид агрокультуры на поле, давать прогноз урожая уже на ранних стадиях развития, а специальные алгоритмы позволяют в автономном режиме и своевременно определять поля, состоянию которых нужно уделить повышенное внимание. Также она будет давать рекомендации по применению различных препаратов и советовать, что делать для предотвращения заболеваний растений.

Cropwise Operations наиболее эффективна для использования в крупных и средних хозяйствах, однако у «Сингенты» есть клиенты с земельным банком и чуть более 100 га. Использование цифровой платформы позволяет аграриям снизить себестоимость продукции и повысить урожайность, говорит Андрийчук. Так, по его словам, одни пользователи системы экономили до 20% средств защиты растений, другие — до 50% десикантов, третьи получали рост урожайности на 6%.

По словам Мартынова, уже в этом сезоне для пользователей Cropwise Operations  будут доступны новые сервисы, среди которых прогноз стадий роста озимой пшеницы и подсолнечника; анализ урожайности — модуль, который обеспечит контроль и прогноз урожайности агрокультур; погодные тревоги — оповещения о неблагоприятных погодных условиях при выполнении или планировании работ; окно сбора урожая — функция подсказывает наилучший период уборки на основе специальной модели анализа развития и роста; услуги независимых консультантов.

Елизавета Литвинова 

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