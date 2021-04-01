Треть крупнейших землевладельцев России не пользуются едиными цифровыми решениями

Под контролем системы Cropwise Operations от «Сингенты» более 13 млн гектаров Pixabay

Треть крупнейших латифундистов России по итогам 2020 года с общей площадью земель около 8 млн га не имеют одной общей системы для управления своим агропроизводством. Такой вывод сделал директор по развитию цифровых сервисов в России компании «Сингента» Роман Мартынов, проанализировав рейтинг ведущих землевладельцев, об этом он рассказал в ходе пресс-конференции о цифровизации в сельском хозяйстве.



Остальные компании поровну используют платформу Cropwise Operations (новое название платформы Cropio) от «Сингенты» и другие решения. «Меня это поразило. На самом деле это отражает сегодняшнюю ситуацию в цифровизации в российском сельском хозяйстве», — добавил Мартынов. Тем не менее, у российского рынка большой потенциал в плане внедрения цифровых инструментов, считает директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group Грег Мейерс. Но пока Россия все же отстает от Бразилии, с которой у нашей страны похожий «размах» агробизнеса, и США.



Сейчас под контролем системы Cropwise Operations более 13 млн га полей в России, за прошлый год было проведено более 200 тыс. протоколов-осмотров, сделано свыше 600 тыс. фотографий. «За прошлый сезон система сгенерировала более 250 тыс. рекомендаций, каждая из которых почти полностью готова к исполнению», — рассказал руководитель проекта Cropwise Operations в регионе EAME Андрей Андрийчук.



По его словам, система может автоматически определить вид агрокультуры на поле, давать прогноз урожая уже на ранних стадиях развития, а специальные алгоритмы позволяют в автономном режиме и своевременно определять поля, состоянию которых нужно уделить повышенное внимание. Также она будет давать рекомендации по применению различных препаратов и советовать, что делать для предотвращения заболеваний растений.



Cropwise Operations наиболее эффективна для использования в крупных и средних хозяйствах, однако у «Сингенты» есть клиенты с земельным банком и чуть более 100 га. Использование цифровой платформы позволяет аграриям снизить себестоимость продукции и повысить урожайность, говорит Андрийчук. Так, по его словам, одни пользователи системы экономили до 20% средств защиты растений, другие — до 50% десикантов, третьи получали рост урожайности на 6%.



По словам Мартынова, уже в этом сезоне для пользователей Cropwise Operations будут доступны новые сервисы, среди которых прогноз стадий роста озимой пшеницы и подсолнечника; анализ урожайности — модуль, который обеспечит контроль и прогноз урожайности агрокультур; погодные тревоги — оповещения о неблагоприятных погодных условиях при выполнении или планировании работ; окно сбора урожая — функция подсказывает наилучший период уборки на основе специальной модели анализа развития и роста; услуги независимых консультантов.

