Агрохолдинг «Московский»

Гендиректор одного из крупнейших в стране тепличных предприятий рассказал «Агроинвестору» о том, как меняется бизнес агрокомбината, почему его привлекает производство редких сортов овощей и зелени, и как в последнее время изменился спрос на продукцию.





— Расскажите, пожалуйста, что сейчас собой представляет агрохолдинг «Московский» - какова площадь теплиц, какого они поколения, сколько и какой продукции выращиваете?



- Продукция «Московского» - это свыше 200 наименований: салаты и зелень в горшках, овощи и ягоды, пряные травы, микрозелень, съедобные цветы, рассада овощей и цветов, горшечные и ампельные цветы. Ежедневно агрохолдинг поставляет в разные регионы России более 55 т овощей и зелени. Чтобы отвечать вкусам покупателей, мы планомерно замещаем старые, не отвечающие современным требованиям производственные мощности, новыми теплицами. Сейчас в эксплуатации на более чем 1/3 от общего числа остались теплицы старого образца. В планах заменить их постепенно в перспективе ближайших лет. В октябре 2019 года в эксплуатацию была введена новейшая теплица пятого поколения, теплица № 6 — это специализированный роботизированный комплекс с 11-тиметровыми потолками, площадью 1,8 га. Общая площадь агрохолдинга — около 100 га.



В этом сезоне в связи с увеличением спроса засеянная площадь расширилась: сейчас в работе больше 60 га земли. Кроме традиционно больших объемов, отданных под овощи и салаты (только салаты занимают около 10 га), значительный объем занимают трендовые новинки. Так, хит продаж и любимец адептов здорового питания — кейл — растет на территории свыше 1 га.



«Московский» - стратегическое агропредприятие для Москвы. Местоположение и производственные мощности позволяют, если понадобится, полностью обеспечить потребности москвичей в свежих овощах, салатах, пряных травах.



— Какие у вас планы на этот год по объемам производства, и с чем будет связана динамика?



- Планы на этот год, безусловно, связаны с увеличением объемов производства. Это определяется повышенным спросом на продукцию со стороны ритейла. Все взгляды в прошлом году обратились на внутренний рынок, и, соответственно, производителей, которые могут обеспечивать спрос жителей России на качественную и вкусную продукцию.



Значительно выросли планируемые объемы производства зеленых салатов и овощей. Только салатов в 2021 будет выращено больше 5 тыс. т. Акцент также делается на традиционные огурцы и томаты, спрос на которые постоянен и велик. Мы также делаем ставку на баклажаны, которые уже хорошо зарекомендовали себе на рынке. Еще в планах значительные объемы для «специалитетов» агрохолдинга «Московский» и редких сортов овощей и зелени. Так, только клубники в 2021 мы рассчитываем собрать около 20 т.







— Прошлый год стал непростым для тепличной отрасли, особенно сложно предприятиям было в период карантинных ограничений из-за снижения продаж. Как в этом плане сложился 2020-й для вашей компании?



- «Московский» - большое предприятие. Тем не менее, благодаря работе команды сохранен свежий взгляд и гибкость по отношению к новым тенденциям, что позволяет нам идти в ногу со временем. Так, в самый разгар карантина 2020 года мы приняли решение запустить онлайн-сервис по доставке наборов овощей, зелени и ягод — GREEN SETS. Их состав был продуман с учетом потребностей потребителей и даже — не побоюсь сказать — модных тенденций. Есть сеты на любой вкус — от традиционных базовых «салатных» до сетов из редких продуктов — микрозелени, съедобных цветов, кейла и японских овощей. И главное — теперь появилась возможность купить продукцию от «Московского» еще быстрее и без посредников. Это также позволило работать напрямую с конечным потребителем и знакомить покупателей с ассортиментом агрохолдинга даже в ситуации, когда доставки продуктов были перегружены, а возможности пойти в супермаркет не было. И сегодня это еще один из наших каналов продаж.



— В линейке продукции «Московского» немало позиций для HoReCa, как вы развиваете этот сегмент бизнеса?



- Рестораны, кафе — это очень отдельная категория как с точки зрения ассортимента, так и объемов поставляемой продукции. Нам необходимо четко следовать времени, тенденциям и здесь холдинг находит возможности перестроиться и быть более бизнес-ориентированным. Для этого мы внедрили встречи на территории «Московского» с рестораторами, шеф-поварами, где показываем и рассказываем, как и в каких условиях выращивается, упаковывается, отгружается наша продукция — то есть погружаем их в детали нашего производственного цикла. И эти встречи, конечно же, придают уверенности и надежности нашим взаимоотношениям как бизнес-партнеров. Для расширения ассортимента в 2019 году был введен в эксплуатацию цех по производству микрозелени и съедобных цветов — это натуральные специи. Объем инвестиций превысил 45 млн руб., что позволило увеличить ассортимент выпускаемой продукции более чем на 30 наименований.



— Можете оценить соотношение — какая доля продукции поставляется в HoReCa, сколько в розницу? В целом какова география поставок?



- Конечно, сегмент HoReCa по объему спроса далек от ритейла. Он занимает не более трети в общей структуре поставок агрохолдинга «Московский». Наш агрокомбинат может заслуженно похвастаться широкой географией продаж в сегменте ритейл: мы доставляем продукцию во все регионы страны. Например, наш кейл можно найти на Дальнем Востоке, а цветы к празднику — в Ямало-Ненецком автономном округе. У «Московского» есть собственный современный автопарк и сервисно-распределительный центр класса А+, что позволяет доставлять продукцию в соответствии с нормами хранения даже в самые отдаленные уголки России.







— Заметили ли вы какое-то изменение потребительского спроса за прошлый и этот год?



- Можно отметить безусловное повышение спроса на произведенную внутри России продукцию высоко качества. Именно в связи с ростом спроса агрохолдинг «Московский» увеличивает планируемый объем производства овощей и салатов, пряных трав. При этом стоит отметить, что в большей степени увеличивается спрос на привычные и хорошо знакомые продукты: томаты, пчелоопыляемые огурцы, баклажаны, зеленно-салатную линейку. В меньшей степени запросы рынка связаны с расширением ассортимента.



Конечно, портрет потребителя меняется с течением времени, поэтому мы внимательно отслеживаем изменения и корректируем стратегию продвижения. Стараемся предлагать не только качественный продукт, но и правильную упаковку и маркетинговое сопровождение, поддержку. За годы работы логотип агрохолдинга «Московский» стал своеобразным знаком качества, многие выбирают наши новинки, так как доверяют бренду.



— В линейке вашей продукции есть довольно редкие, а возможно и эксклюзивные продукты — японская зелень, мини-арбузы, съедобные цветы. Почему решили заняться их производством?



- Это верно, мы делаем акцент на развитие новых направлений в агропроизводстве и популяризации интересных сортов овощей и салатов с высоким потенциалом на рынке. Мы готовы вкладывать средства и силы в перспективные направления и реализовывать задуманное в соответствии с последним словом техники. Именно поэтому мы заменяем старые теплицы более технологичными, в 2014 году полностью переоснастили сервисно-распределительный центр, построили специальный высокотехнологичный цех для выращивания микрозелени.



-Также в ассортименте «Московского» есть чищенные овощи «борщевого набора». Как оцениваете спрос на такую продукцию?



- Жители мегаполиса живут в стремительном темпе, и это объясняет спрос на уже подготовленные овощи. Времени не хватает, и именно вакуумированные овощи становятся прекрасным решением. Ежедневно мы чистим и упаковываем больше 3 т продукции. Также мы отмечаем повышенный спрос на них со стороны фабрик-кухонь, кафе и ресторанов с большой проходимостью.



— Чем «Московский» привлекло выращивание клубники?



- Клубнику любят все — это лучший ответ на этот вопрос. А вкусовые качества клубники от «Московского» действительно уникальные. Мы получали многочисленные отзывы от покупателей, что наша клубника «как в детстве у бабушки». Кроме того, условия в теплицах позволяют выращивать ее в то время, когда на рынке нет конкурентов подобного качества — с октября по май.



— Планируете ли еще как-то расширять ассортимент выращиваемой продукции?



- Тут ответ может быть только однозначный — конечно, да! Прямо сейчас мы выращиваем новинку из линейки салатов, в ближайшее время она появится на полках сетевых розничных магазинов. Когда-то крошечные арбузы казались мифом для массового производства, а сейчас спрос на них настолько велик, что они исчезают с сайта в первые часы продаж.



Новинки — это неотъемлемая часть культуры агрохолдинга «Московский». Это может быть интересный сорт томатов черри, который поражает сладостью, или редкая японская репа Кокабу, к сливочному вкусу которой невозможно остаться равнодушным. А, может быть, микрозелень Зеленый редис, которая одна может правильно расставить акценты в сложном блюде. Все эти продукты уже знакомы и любимы нашими покупателями, так что продолжаем двигаться в сторону освоения и продвижения новых позиций.







— Каковы планы «Московского» по развитию бизнеса?



- Сейчас мы проходим некую внутреннюю трансформацию. Безусловно, «Московский» уже является одним из ключевых агробрендов в России. Мы работаем почти со всеми ритейл-сетями в стране. Объемы производства агрохолдинга покрывают спрос в овощах и зелени со стороны значительной части супермаркетов. Одна из наших стратегических задач на ближайшие несколько лет — из производителя продукции стать еще и бизнес-площадкой для перспективных игроков в области ритейла и HoReCa. Наши производственные мощности позволяют реализовывать самые сложные агрозадачи, в том числе фокусироваться на производстве уникальной продукции.

