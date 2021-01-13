Полезные полисахариды из топинамбура. «ИстАгроДон» вложит 1,35 млрд руб. в глубокую переработку редкой для России агрокультуры

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер



В Липецкой области ведется строительство завода по производству группы пребиотических ингредиентов из топинамбура. Запустить первую очередь предприятия, возведение которого было анонсировано еще в 2012 году, инвесторы рассчитывают в октябре 2021-го. Мощность переработки в перспективе составит более 50 тыс. т сырья.





Строительство первого в России завода по производству пребиотических ингредиентов из топинамбура в экономической зоне регионального уровня «Данков» в Липецкой области компания «ИстАгроДон» начала весной 2020 года. Запуск первой очереди стоимостью 1,35 млрд руб. намечен на октябрь 2021-го. Финансирование проекта ведется с участием корпорации «МСП» и МСП-Банка.