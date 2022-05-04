Малина круглый год. «Юнионпарк» построил тепличный комплекс для выращивания ягоды за 400 млн руб.

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В Калужской области открылся первый в России круглогодичный тепличный комплекс для производства малины, пригодной для реализации в торговых сетях. У проекта есть свои преимущества, но рисков, кажется, больше. Среди них зависимость от импорта, высокая себестоимость, конкуренция с привезенной из-за границы ягодой и отсутствие данных об экономической эффективности подобных предприятий, так как в Европе малину не принято выращивать в условиях досвечивания



В начале весны в Обнинске Калужской области компания «Юнионпарк» ввела в эксплуатацию тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию малины. Площадь комбината составляет 0,7 га, на которых высажено 9,5 тыс. кустов. Урожай планируется снимать три раза в год, его общий объем — до 100 т ягод. На новом предприятии малина выращивается по методу малообъемной гидропоники на кокосовом субстрате с применением капельного полива, рассказывает гендиректор «Юнионпарка» Николай Борисов. Опыляют растения специально выведенные шмели. Для «Юнионпарка» теплицы — это научно-производственный проект. Если эксперимент пройдет успешно, то компания планирует масштабировать его тут же — на территории Калужской области. По словам Борисова, инвестиции в комплекс составили 400 млн руб. собственных средств.