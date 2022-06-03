«Дамате» пересядет на собственные яйца. Компания строит племрепродуктор второго порядка для индейки

«Дамате»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Новое производство инкубационного яйца мощностью 12 млн шт. в год холдинг рассчитывает запустить уже в конце 2022 года. Эксперты называют проект знаковым не только для компании, но и для всего индейководства страны — он может дать толчок строительству в России репродукторов первого порядка. Основные риски при возведении этого и аналогичных комплексов — логистические сложности из-за санкций, грипп птиц и дорогие кредиты



Крупнейший производитель индейки — ГК «Дамате» — осенью 2021 года начал строительство племенного репродуктора второго порядка в Исетском районе Тюменской области. Мощность предприятия — 12 млн инкубационных яиц индейки в год, что, по заверению инвесторов, позволит данному производству стать крупнейшим в стране. Вложения в проект оцениваются в 5,2 млрд руб., окупить их холдинг рассчитывает за восемь лет.