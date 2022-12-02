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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Инвестиции

Вектор аграрных инвестиций. Среди самых привлекательных направлений — тепличное овощеводство, молочное животноводство и переработка масличных

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Инвестиционным планам сельхозпроизводителей в этом году угрожали сразу несколько серьезных факторов: специальная военная операция на Украине, «ручное» регулирование рынков, введенные пакеты санкций, волатильность рубля и рост всех затрат. Однако цифры по объему инвестиций в отрасль за первые шесть месяцев 2022 года, которые показывал Росстат на середину ноября, пока демонстрируют скорее стагнацию. Заметного падения не произошло, а новые проекты в АПК продолжали активно заявляться

Инна Ганенко 

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Агроинвестор

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