Журнал «Агроинвестор»
Инвестиционным планам сельхозпроизводителей в этом году угрожали сразу несколько серьезных факторов: специальная военная операция на Украине, «ручное» регулирование рынков, введенные пакеты санкций, волатильность рубля и рост всех затрат. Однако цифры по объему инвестиций в отрасль за первые шесть месяцев 2022 года, которые показывал Росстат на середину ноября, пока демонстрируют скорее стагнацию. Заметного падения не произошло, а новые проекты в АПК продолжали активно заявляться