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«Магнит» вырастил вешенку. Компания запустила крупнейший в стране центр по выращиванию этих грибов

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

В конце прошлого года ритейлер собрал первый урожай на новом комплексе в Краснодарском крае. Помимо вешенки, на предприятии будут выращивать опята и шиитаке. Мощность производства составит 1 тыс. т грибов в год. Инвестиции оцениваются в 1 млрд руб., окупить которые инвестор рассчитывает не более чем за шесть лет. Среди рисков проекта — нехватка кадров и медленно растущий спрос


В декабре 2022 года «Зеленая линия» (принадлежит розничной сети «Магнит») собрала первый товарный урожай вешенок в новом Центре выращивания грибов в Краснодарском крае. Также здесь будут производить опята, шиитаке и другие виды экзотических грибов — в совокупности около 1 тыс. т грибов ежегодно. Компания уже владеет одним из крупнейших в стране предприятий по выращиванию культивируемых шампиньонов, которое было запущено на Кубани еще в 2017 году. Тогда пресс-служба ритейлера сообщала, что комплекс является одним из немногих в стране, где осуществляется полный цикл производства: от заготовки соломы для компоста до упаковки готовой продукции. Его мощность превышает 7 тыс. т грибов в год. Благодаря данному предприятию доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах розничной сети ежегодно растет и уже приблизилась к 70%.

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