«Тольяттиазот» откроет новый путь российским удобрениям. Компания строит первый в стране перевалочный комплекс для аммиака и карбамида за 60 млрд руб

TOAZ

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2021 году Россия отправила за рубеж 4,4 млн т аммиака и почти 7 млн т карбамида. Значительный объем от общего вывоза этих продуктов шел через иностранные точки отгрузок, но с началом СВО поставки такими путями были остановлены. И если сыпучие минеральные удобрения отечественные производители еще могут экспортировать через порты ЮФО и Северо-Запада, то терминалов для перевалки жидкого аммиака в стране нет. В такой ситуации проект ТОАЗ имеет критически важное значение для отрасли, считают эксперты



Правительство утвердило план мероприятий по строительству первого в России терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год в порту Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Соответствующий документ глава кабмина Михаил Мишустин подписал в марте. Строительство первой очереди порта мощностью 2 млн т аммиака должно завершиться до конца 2023 года. Вторая очередь, ввод которой позволит переваливать еще 1,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида, будет реализована в 2024—2025 годах. Инициатор проекта — «Тольяттиазот» (ТОАЗ, с 2021 года контролируется «Уралхимом»).