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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Олейну» разливает новый собственник. Последний российский актив Bunge продан с 50%-ным дисконтом

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Производитель одной из самых популярных в стране марок подсолнечного масла — воронежский МЭЗ «Бунге СНГ» — сменил владельца. Актив с рыночной стоимостью от 6 до 10 млрд руб. был реализован со значительной скидкой, утверждает его покупатель — владелец Exoil Group Карен Ванецян. Пока предприятие работает независимо от основного бизнеса предпринимателя, однако он не исключает, что в перспективе завод может войти в состав холдинга


Американский агротрейдер , производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», продал российский бизнес. Еще прошлой весной компания отмечала, что на фоне событий на Украине прекратила всю инвестиционную и второстепенную деятельность в России, хотя и продолжает работать в соответствии со всеми законными санкциями.

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Агроинвестор

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