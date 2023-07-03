Неглубокая заморозка. Отложенные инвестпроекты не смогут существенно затормозить развитие АПК

Е. Разумный

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С января по апрель 2023 года агропредприятия «замораживали» реализацию инвестиционных проектов в три раза чаще, чем за весь 2022-й, следует из исследования компании «ТендерПро». Основной причиной стали негативные факторы, накопившиеся в российской экономике (не только в АПК) во время пандемийных ограничений, и усиление санкционного давления с начала 2022 года. Однако эксперты отмечают, что «внезапное похолодание» инвестклимата не окажет критического влияния на развитие отрасли

События начала 2022 года и связанное с ними усиление санкционного давления стали очередным испытанием для российских агроинвесторов. Многие инвестиционные проекты, основанные на приобретении импортных технологий и оборудования, были вынужденно поставлены на паузу ввиду невозможности закупить или ввезти из-за границы уже оплаченные компоненты. Начало 2023 года не ознаменовалось какими-либо новыми знаковыми событиями (кроме продолжения уже известных), однако только в первые четыре месяца аграрии «замораживали» реализацию новых проектов в три раза чаще, чем за весь 2022 год, следует из исследования «ТендерПро». Аналитики компании изучили, как изменился инвестиционный климат в России в этом году.



«За январь — апрель крупные агропредприятия “замораживали” каждый третий от общего числа недавно запущенных инвестпроектов. Для сравнения, в 2022-м игроки рынка приостанавливали лишь каждый одиннадцатый, — акцентирует внимание исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев. — Реализацию большей половины (75%) из них сельхозпроизводители отложили на вторую половину этого года, а 25% — до II-III квартала 2024-го». Всего по состоянию на конец апреля аграрии «заморозили» планы на 63,3 млрд руб.



Долго и дорого

По оценке компании, чаще всего с начала этого года агроинвесторы приостанавливали строительство животноводческих комплексов (40% всех проектов), зерновых терминалов, тепличных комбинатов, птицефабрик и свинокомплексов.



На молочный рынок сейчас влияют несколько факторов: слабый спрос, снижение мировых цен на молочные продукты, а также значительные запасы биржевых товаров и сыров на складах производителей, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Многие ведущие европейские поставщики оборудования для молочных ферм (доильных установок, контроля стада, содержания животных) официально ушли с российского рынка, добавляет основатель консалтинговой компании «Фермерская сила», ведущий эксперт по КРС «Зинпро Корпорейшн» Таисия Мортенсен. И это один из главных факторов удлинения сроков реализации проектов и их приостановки.



Впрочем, некоторые из зарубежных компаний по-прежнему готовы сотрудничать с российскими животноводами. Хотя осуществлять поставки становится все труднее — в последние несколько месяцев санкционное давление Евросоюза на государства, через которые можно было осуществлять параллельный импорт, растет, им грозят вторичными санкциями. «Если раньше можно было доставить приобретенное в европейских странах оборудование прямым рейсом, то теперь его нужно везти обходными путями, через дружественные государства, — рассказывает Мортенсен. — Это увеличивает транспортные расходы, а также затраты на оформление таможенных документов». Так, если до марта 2022 года можно было планировать доставку в течение двух-трех месяцев, то сейчас даже при 100%-ной предоплате сроки ожидания приобретенных товаров растягиваются до девяти месяцев и более.



В промышленном сегменте массового сворачивания инвестиционных планов не наблюдается, сообщает Белов. «Бизнес продолжает следовать намеченным планам, возможно пересмотрев сроки, но об отказе речь не идет», — заявляет он. Тем не менее некоторые крупные игроки рынка пересмотрели свои инвестстратегии. Например, в Ростовской области от реализации заявленных ранее проектов по строительству молочных комплексов отказались в прошлом году «Агрокомплекс им. Н. И Ткачева» и агрохолдинг «Степь». Получить информацию о дальнейшей судьбе проектов у самих инвесторов не удалось. По словам замминистра сельского хозяйства региона Ольги Горбаневой, текущая конъюнктура на рынке строительных материалов и общее увеличение стоимости реализации проектов привели к их экономической нецелесообразности (окупаемость вышла за пределы 15 лет). Стоит обратить внимание, что в данном случае речь скорее идет об отказе от намерений, а не о заморозке начавшихся инвестпроектов.



Основной проблемой инвесторов в производстве говядины тоже является долгая окупаемость. «Проекты по откорму КРС очень дорогие, срок возврата вложений в 12-14 лет — слишком далекий горизонт, — рассуждает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Ситуация усугубляется невнятной политикой защиты внутреннего рынка, точнее — ее отсутствием. Уже второй год подряд разрешен льготный ввоз говядины из-за рубежа по нулевой ставке: в 2023-м в объеме 100 тыс. т, в 2022-м — 200 тыс. т. И хотя разрешенный к ввозу без пошлин объем в этом году уменьшился вдвое, продление данной меры может привести к дальнейшему снижению инвестактивности в мясном скотоводстве и производстве говядины, уверен эксперт.



Обостряется и проблема обеспеченности предприятий квалифицированными кадрами. «Нам приходится бороться за рабочие руки с прочими отраслями. Мнение, что продовольствие должно быть дешевым, приводит к тому, что в сельском хозяйстве зарплаты ниже, чем во многих других секторах экономики, — отмечает Юшин. — В отдельных регионах наблюдается мощный отток населения из сельской местности, о каких новых инвестпроектах может идти речь?»



Проблема с окупаемостью доминирует и в сфере производства альтернативных продуктов. «Текущая политико-экономическая ситуация стала причиной снижения спроса на растительные альтернативы: покупательская способность сократилась, а значит, уменьшилась готовность населения к расширению продуктовой корзины, на первый план выходят базовые ценности и потребности, — говорит директор по маркетингу компании «Партнер-М» (производит пищевые и кормовые ингредиенты) Юлия Марсель. — В таких условия сроки возврата инвестиций в новые проекты по выпуску альтернативной продукции растягиваются, и, когда получится вернуть вложения, пока подсчитать невозможно».



Естественные процессы

А вот в тепличной отрасли сокращение инвестиционной активности — процесс вполне ожидаемый, указывает гендиректор консалтинговой компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Экономическая ситуация приблизила этот момент, но сама по себе не явилась его причиной. «Курс на импортозамещение в отрасли и поддержка государства (возмещение до 20% затрат на строительство теплиц) вызвали к жизни множество новых проектов, в прошлом году площади, отведенные под выращивание овощей в защищенном грунте, превысили 41 млн км², почти все огурцы и большая часть томатов, которые мы видим на полках магазинов, выращиваются теперь отечественными компаниями в российских теплицах, — напоминает эксперт. — Таким образом, рынок насыщен и высококонкурентен, выходить на него с новыми проектами сложно».







На пике популярности в тепличную отрасль пришли непрофильные инвесторы, для которых выращивание овощей в закрытом грунте было побочным бизнесом. Сейчас на фоне удорожания ресурсов (той же электроэнергии, которую теплицы потребляют в большом количестве), металлоконструкций, других материалов для строительства, техники для оснащения теплиц, для непрофильных инвесторов, которые не подготовлены решать специфические задачи отрасли, этот бизнес становится невыгодным, они, скорее всего, и сворачивают инвестпроекты, предполагает Решетникова. Вероятно, когда ситуация изменится в лучшую сторону, далеко не все из них будут «разморожены».



В свиноводстве снижение инвестиционной активности — закономерный процесс, связанный с насыщением рынка, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Выдача льготных инвестиционных кредитов на строительство новых свинокомплексов была прекращена еще с 2019 года, последние в рамках этой поддержки займы были получены компаниями в 2018-м, и эти проекты еще продолжают реализовываться, предприятия выходят на полную мощность», — рассказывает эксперт. Однако отсутствие данной меры поддержки вовсе не означает, что сектор стоит на месте. Развитие продолжается за счет прибыли компаний и коммерческих кредитов, обращает внимание он. Конечно, позволить себе это могут только сильные компании с хорошим запасом прочности, имеющие достаточно высокую эффективность. «Информация о “замораживании” уже реализующихся инвестпроектов к нашей отрасли отношения не имеет», — заверяет Ковалев.







В свино- и птицеводстве есть серьезные проекты, и они продолжают реализовываться, подтверждает Юшин. Компания «Агропромкомплектация», например, приступила к строительству свинокомплексов в Рязанской области. «Это, конечно, не те масштабы, что были раньше, но при имеющемся существенном профиците свинины, неопределенности с открытием новых экспортных рынков сбыта мы близки к нахождению потолка возможности продать, поэтому и вложения в расширение производств теперь гораздо более сдержанные», — признает он.



Экономические сложности радикально не повлияли на инвестиционную стратегию ГК «Черкизово», утверждает главный аналитик группы Рустам Хафизов. Возможны некоторые корректировки по срокам (из-за сложностей с поставками оборудования), но все объявленные ранее инвестиционные проекты — и в птицеводстве, и в свиноводстве — остаются в силе и будут реализованы, обещает он.



Новые сложности и новые возможности

Прошлый год заставил аграриев пересмотреть подход к оценке инвестиционных проектов, отмечает Мухамедиев. Если всего пару лет назад при их запуске бизнес фокусировал свое внимание на доходности, сроках окупаемости и сумме вложений, то теперь на первое место вышли оценка рисков и работа над сокращением издержек с помощью электронных торговых площадок. «Причин тому несколько, — полагает он. — Это и нехватка собственных средств, и трудности с получением кредитов (их или недостаточно, или предлагаемые условия попросту невыгодны для бизнеса), и сложности с поставками техники, комплектующих, без которых запустить проект невозможно». Поиск новых поставщиков оборудования на фоне снижения курса рубля заметно удорожает проекты.



Об этих проблемах говорят и инвесторы. «Многие западные поставщики отказались от поставок оборудования, в том числе по уже заключенным контрактам, поэтому пришлось искать альтернативы — в Индии, Китае, Турции, что повлияло на стоимость и сроки поставки», — делится исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. Другой сложностью стало то, что после введения санкций в отношении банков, с которыми раньше работала компания, ей пришлось выстраивать новые взаимоотношения с другими финансовыми учреждениями, искать партнеров за пределами России.



Однако, несмотря на сложности, топ-менеджер по-прежнему верит, что необходимость в импортозамещении открывает новые возможности для инвесторов. Наибольший потенциал есть по таким направлениям, как семеноводство, производство медицинских препаратов, витаминов, ферментов, кормовых добавок, аминокислот, а также изготовление производственного оборудования и запчастей. В некоторых из этих секторов «Эфко» уже реализует те или иные проекты (например, в переработке сельхозсырья, производстве сладких белков, а также ароматизаторов для растительных продуктов и кормовых добавок) в Белгородской, Саратовской областях, Краснодарском крае.



Запас прочности позволяет продолжать инвестиции Михаил Данилов, Гендиректор фирмы «Август» Основной бизнес нашей компании — это производство химических средств защиты растений. Обосновать целесообразность снижения их использования даже в сложной экономической обстановке почти невозможно: это важный фактор уменьшения себестоимости сельхозпродукции и ее сохранения как таковой. Производители препаратов для защиты растений, и мы в их числе, пока имеют серьезный, хотя и не бесконечный, запас прочности. Это позволяет нам продолжать большинство наших инвестиционных проектов и даже начинать новые. Так, мы строим собственный научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений в Подмосковье, оборудуем новые цеха завода по синтезу действующих веществ в КНР, а также активно развиваем собственный сельскохозяйственный бизнес — «Агропроект» (под управлением дочерней компании «Август-Агро») — с общим земельным банком около 250 тыс. га, наибольшая часть которого находится на территории Татарстана. В рамках данного направления в республике возводим элеваторный комплекс на 112 тыс. т единовременного хранения зерна «Свияжск-Зернопродукт» под Казанью, в июне приступили к строительству такого же предприятия в Бугульминском районе. Модернизируем и возводим новые молочные фермы — на 2023 год запланировано начало строительства крупного молочно-товарного комплекса в Кайбицком районе на 3,4 тыс. коров. И это лишь часть из реализуемых в регионе инвестпроектов.



Для зерновой продукции хозяйств «Август-Агро» нам сейчас приходится с утроенной интенсивностью искать покупателей, хотя уходит она все равно небольшими партиями. Но наши инвестиции в элеваторные комплексы призваны устранить имеющиеся барьеры между Татарстаном и крупными зерновыми трейдерами, заинтересованными в масштабных закупках, увеличив для них привлекательность зерна, выращиваемого в регионе, за счет улучшения логистики и снижения себестоимости. Пока в республике средняя производительность погрузки сельхозпродукции с имеющимися мощностями составляет несколько вагонов в день, тогда как каждый из новых элеваторов позволит отгружать менее чем за сутки отправительский маршрут, причем элеватор в Свияжске одновременно будет иметь возможность такой же мощности отгрузки еще и на водный транспорт. Мы предполагаем, что в будущем через них каждый год в другие регионы и на экспорт будет проходить до миллиона тонн урожая — как нашего собственного, так и других татарстанских аграриев.

Удорожание проектов наряду со снижением рентабельности произошло и в растениеводстве. «Расходы на ведение деятельности в данной отрасли существенно увеличились, ведь подорожали очень многие составляющие, например техника, сохраняются проблемы и с ее покупкой, — акцентирует внимание Юшин. — С одной стороны, у вас не хватает денег, а с другой — вы просто не можете купить то, что вам надо». Все это тоже снижает инвестиционную активность компаний.



Рентабельность инвестиций в производство зерна просчитать сейчас невозможно, подчеркивает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «В таких условиях ни один грамотный инвестор не будет работать, — уверен независимый эксперт Александр Корбут. — Из-за низкой доходности, связанной со снижением цен на зерно, зерновой сектор теряет свою инвестиционную привлекательность, что влечет за собой снижение технологичности отрасли». По его мнению, в текущих условиях шансы имеют только проекты с прямыми бюджетными инвестициями. В то же время в сфере хранения и перевалки зерновых культур ситуация благоприятная для новых вложений, считает Корбут. Один из последних примеров таких инвестиций — строительство и запуск Высоцкого зернового терминала на Балтике.







Существующие цены на продукцию растениеводства плюс затоваривание рынка действительно серьезно влияют на возможности развития растениеводческих предприятий в целом и реализацию инвестиционных проектов в частности (хотя у многих хозяйства также еще остается их собственный запас прочности, накопленный за несколько благоприятных лет), комментирует гендиректор фирмы «Август» Михаил Данилов. Здесь, безусловно, могло бы помочь изменение политики экспортных пошлин, что позволило бы нарастить объемы зарубежной торговли. «По-хорошему, чтобы поддержать инвестиции в отрасли, пошлины надо не ограничивать, а полностью отменять, — уверен топ-менеджер. — Также принципиально улучшить условия работы агробизнеса и противостоять подобным сложностям в дальнейшем могло бы создание государством качественной инфраструктуры для хранения запасов зерна, что позволило бы значительно увеличить объем закупаемой на интервенциях продукции и обеспечило растениеводам устойчивый спрос».



Пример «Августа» показывает, что сложные инвестпроекты с долгой окупаемостью или высокими рисками сейчас могут реализовать только крупные предприятия, бизнес которых позволяет перераспределять доходы и в случае необходимости поддерживать проекты на стадии их реализации. При этом те компании, которые сохранят инвестактивность во время затишья, получат возможность расширить свое присутствие на рынке.



В ожидании «потепления»

По оценке «ТендерПро», большинство инвестпроектов в первые месяцы 2023 года было «заморожено» на стадиях предпроектных проработок (60% всех «замороженных» проектов) и проектирования (26,7%). Иными словами, к активной стадии инвесторы не приступали. Вполне вероятно, что еще в марте 2022-го многие из потенциальных инвесторов заняли выжидательную позицию, а в начале 2023-го, поскольку пока сохраняется экономическая и политическая неопределенность, приняли решение не вкладываться в новые проекты, тем более что лишних денег у них сейчас нет. Для инвестиций важны четкие горизонты планирования, которые невозможны в состоянии неопределенности, подчеркивает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович.



ВШЭ проводит свое исследование деловой активности предприятий и организаций. Среди факторов, лимитирующих производство, на первое место у компаний с большим отрывом вышла «неопределенность экономической ситуации в стране». Раньше этот пункт занимал четвертое-пятое место, утверждает эксперт. «Обычно участники рынка жаловались на недостаточный спрос, финансовые ресурсы, нехватку оборудования и квалифицированных специалистов, — перечисляет он. — Но после всех событий прошлого года фактор неопределенности галопирует. А если предприниматели находятся в состоянии неопределенности, если они не очень хорошо представляют, какими будут правила игры, какая будет логистика, как будет поддерживаться инвестиционный процесс, они тут же сокращают стратегическое планирование, в которое в первую очередь входят новые проекты».







Существенной поддержкой инвестактивности в АПК, особенно что касается проектов с долгим сроком окупаемости, могут стать инициативы государства, которые помогут сохранить доступные цены на продукты, а значит, и спрос, и в то же время не оставят на грани банкротства инвесторов. В сегменте КРС это может быть, например, политика протекционизма на внутреннем рынке, продление программ субсидирования мясомолочной отрасли. «После цикла совещаний Минсельхоза с участием бизнеса были приняты решения о максимизации усилий по вывозу сложившихся запасов молочной продукции на экспорт, организованы бизнес-миссии, ведется работа сельхозатташе, проведены встречи с торговыми сетями, — рассказывает Артем Белов. — Корректировка цен на сырое молоко уже приводит к корректировке цен по цепочке — в переработке и на полке, все эти меры будут способствовать оживлению спроса, и в ближайшие месяцы ситуация на рынке начнет улучшаться».



Новым стимулом для оживления инвестиций в молочной отрасли станет расширение экспорта, считает эксперт. По его мнению, сектор готов выходить на внешние рынки более активно. «Стратегически нужно понимать, что молочная отрасль в данный момент находится в своей переломной точке, когда мы переходим от модели импортозамещения к экспортно ориентированной модели, — поясняет Белов. — Если раньше отрасль росла за счет того, что мы снижали импорт — и его доля за восемь лет снизилась на 30%, — то теперь мы должны всерьез думать о рынках других стран».



У Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) тоже есть свои предложения по поддержке своего сектора. Государство может сфокусироваться на разработке единой стратегии развития рынка глубокой переработки растительного сырья, которая будет предполагать возможность не только сокращения НДС до 10%, но и предоставлять возможность получения целевых грантов и мер помощи для специалистов именно в этой области, предлагает сооснователь и глава АПАПП Артем Пономарев. «В том числе в сегменте переработки, производства и применения растительных белков, — добавляет он. —Необходимо, чтобы нашу продукцию узнали, восприняли и оценили на высших уровнях государственного управления».







И все же АПК остается одним из самых привлекательных секторов для инвестиций, уверен инвестиционный банкир Илья Шумов. По итогам I квартала 2023 года сельское хозяйство выросло на 2,9%, в то время как в целом ВВП снизился почти на 2%, напоминает он. «В сравнении с другими секторами экономики сельское хозяйство значительно поддерживается государством, и в целом отрасль более устойчива, так как она связана с едой, а есть люди будут всегда. Кроме того, у отрасли имеется значительный экспортный потенциал», — подчеркивает он.



Заморозка инвестпроектов на стадии планирования и расчетов не оказывает существенного влияния на отрасль. Это были «предполагаемые деньги», экономика их еще не видела и на них не рассчитывала. И даже небольшое «потепление» может побудить инвесторов вернуться к отложенным планам и рассмотреть их более предметно. «Как только бизнес дождется стабилизации ситуации, сразу направит инвестиции в свое производство, “разморозит” проекты, запланирует новые, — убежден Георгий Остапкович. — Но сейчас “заморозка” инвестпроектов — это абсолютно нормальная ситуация».

