Агротуризм в правовом поле. Сельхозпроизводители используют туристическое направление как инструмент продвижения своей продукции

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Понятие «сельский туризм» официально закреплено два года назад. Законодательная инициатива дала возможность хозяйствам рассчитывать на получение господдержки по развитию данного направления, но в то же время наложила на сектор определенные требования, которые, впрочем, будут стимулировать фермеров сделать агротуризм более безопасным и удобным. Поток туристов в отрасль будет расти, прогнозируют эксперты, и, может быть, вскоре этот сегмент станет для владельцев бизнеса не только способом популяризации своей продукции, но и хорошим источником прибыли

В феврале 2021 года в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» по поручению главы правительства Михаила Мишустина отдельным блоком включен агротуризм. В начале июля того же года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России официально введено понятие «сельский туризм», то есть «туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и (или) участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды». Поддержка и развитие агротуризма отнесены к направлениям господдержки развития сельского хозяйства.



Нельзя сказать, что до февраля 2021 года сельского туризма в стране не существовало: об этом явлении на разных уровнях говорят уже более 10 лет. Но теперь он вошел в правовое поле, регулируется и подчиняется определенным требованиям. «Подготовка такого рода требований — крайне своевременный шаг, — уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — Зачастую прекрасным и интересным с туристической точки зрения сельским объектам не хватает понимания — что и как надо сделать для обеспечения безопасного, настоящего гостеприимства».



Новые возможности

Признание агротуризма обеспечило ему грантовую поддержку со стороны Минсельхоза. В 2022 году гранты на развитие направления получил 51 проект, общий объем финансирования составил 300 млн руб. В 2023-м гранты обещают 73 проектам, а денег на них будет выделено уже около 500 млн руб. Как объясняет директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Ксения Шевелкина, грант предоставляют на условиях софинансирования: получатель должен вложить собственные средства — от 10 % при госфинансировании в 3 млн руб. и до 25 % при получении 10 млн руб. В свою очередь, регионы могут дополнительно предоставить аграриям поддержку из местных бюджетов.



Использовать грантовые средства можно на создание объектов для размещения туристов, подключение к инженерным коммуникациям, монтаж и приобретение туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории. Если это строительство и модернизация инфраструктуры, то земельный участок обязательно должен быть с соответствующим видом разрешения.



По данным агроведомства, большинство проектов, претендующих на грант «Агротуризм» в этом году, относятся к сфере животноводства и переработки, рыбоводства, а также сыроделия, виноделия, пчеловодства и плодоводства. Иногда аграрии заявляют очень узкий набор услуг для туристов, отмечает Шевелкина: «Так, часто на ягодной ферме прописывается только сбор ягод, или в рыбоводческом хозяйстве — только ловля рыбы». Проекты нужно оформлять шире, предлагая больший спектр услуг, рекомендует она.







Нельзя не заметить, что законодательное определение агротуризма сузило пул его возможных участников. По словам директора АНО «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире» Светланы Дихтяр, в среде туроператоров до недавних пор существовало множество понятий — «аграрный», «сельский», «фермерский», «деревенский» и др. Теперь появилось четкое определение: агротуризм в обязательном порядке связан с сельхозбизнесом принимающей стороны.



Многим агротуроператорам удается не только продемонстрировать свое производство и дать возможность гостям активно отдохнуть, познакомившись с сельскохозяйственным трудом, но и охватить развитие смежных направлений. Грант помогает фермерам расширять сферу деятельности. Так, в Самарской области в 2022 году отобраны два проекта развития сельского туризма на общую сумму 16,75 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета — 6,03 млн руб., сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона. Это агротуристические комплексы «Степное имение» КФХ Щавелевой М. Н. и «Винная на ключе» КФХ «Богородское».



Первый проект представляет собой животноводческое предприятие. Полученные от государства деньги хозяйство планирует направить на строительство туристических домиков и инфраструктуры, а также создание музея сельского быта. Второй интересен тем, что создан при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. В 2021 году КФХ «Богородское» стало получателем гранта «Агростартап — Регион», купив на эти средства 10 голов КРС симментальской породы. У хозяйства также есть своя небольшая сыроварня. Монастырь расположен в живописном месте, и средства гранта будут направлены на строительство глэмпинга. Прилегающая к нему территория будет благоустроена, появятся яблоневый сад и пасека с уютным пчелопавильоном, а также новые пчелодомики для апитерапии. Возле пристани КФХ возводят чайный домик с дегустацией фермерских продуктов для туристов.







Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан рассказывает о двух проектах — «Молочное ранчо» Ахсана Насибуллина из Кушнаренковского района стало обладателем господдержки в объеме 8,7 млн руб., а проект коневода Дениса Умутбаева «Башкирское кочевье» получил 4,7 млн руб. «Молочное ранчо» — производитель мягких и твердых сыров, которые делают из молока коров айширской и коз нубийской породы. Туристы могут не только продегустировать продукцию, но и принять участие в ее изготовлении. Проект «Башкирское кочевье» интересен своей этнографической составляющей — это комплексный туристический продукт, направленный на развитие кумысной культуры, в стиле древних кочевий из юрт для размещения гостей. Фермер воссоздал старую модель в адаптации под современные тренды и предлагает гостям комфортное размещение в этнических юртах, питание, кумыс, конные прогулки, походы и фотосессии.



«Гранты — замечательная возможность для сельхозпроизводителей, — считает директор по коммуникациям органического сельхозпредприятия «Био-Хутор Петровский» из Ростовской области Дарья Соловьева. — В прошлом году мы тоже выиграли грант и строим на эти средства небольшой органический отель». Задача хозяйства — создать своеобразный экокластер: возможность пройти экскурсию на предприятии, купить продукцию (муку и крупы, выращенные без применения химикатов), отдохнуть в отеле. Еще один продукт предприятия — фестиваль сельского туризма, который в этом году пройдет в третий раз. «На мероприятии много действия (ремесленные мастер-классы, игры, прогулки по экотропам, живая музыка и др.), информации, есть культурная программа, — рассказывает руководитель. — А еще мы приглашаем других фермеров, чтобы они могли тоже представить свою продукцию».



Туризм не самоцель

Согласно законодательству, доля доходов от агротуризма не должна превышать 30 % общего объема прибыли предприятия. Опрошенные «Агроинвестором» хозяйства, развивающие туристическую составляющую, признаются, что такие цифры для них — перспектива весьма отдаленная. Занимаясь агротуризмом не первый год, они не считают его самостоятельным направлением бизнеса, а многие изначально и вовсе не планировали извлекать из него прибыль. Основной доход предприятиям приносит сельхоздеятельность, а туризм преимущественно является инструментом продвижения продукта и бренда.



«Мы не занимаемся агротуризмом целенаправленно, но обмениваемся опытом с нашими коллегами по сектору органического сельского хозяйства, и это в том числе привлекает к нам внимание и интерес, — делится коммерческий директор сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» (Ярославская область) Сергей Ключников. — Есть и второй момент: для продвижения нашей органической продукции те, кто работает в этой сфере, — менеджеры, сотрудники компании, продавцы — должны знать продукт, который мы выпускаем и продаем, иметь представление, как его получают, понимать отличие органической сельхозпродукции от индустриальной. Мы проводим обучающие семинары, которые включают в том числе посещение наших производственных объектов, это может казаться экскурсией, но это просто наша работа».







Компания принимает экскурсионные группы на постоянной основе, для чего заключила договор с четырьмя турагентствами города Углич. На ферме в Головино подготовлена специальная площадка, демонстрирующая работу предприятия. Все организовано так, чтобы туристам было удобно передвигаться по территории, и при этом животные на комплексе не тревожились. «Экскурсия проходит по центральному проходу, гости могут увидеть телятник, посмотреть, как содержатся молочные коровы, а потом понаблюдать за огромными черными ангусами — животными мясной породы, — рассказывает Ключников. — На эту ферму мы также специально привезли овец из другого хозяйства “АгриВолги”, чтобы туристы могли увидеть и их». После экскурсии гости могут продегустировать органические молочные продукты.



«Био-Хутор Петровский» уже 13 лет занимается органическим земледелием, обрабатывая без применения химикатов порядка 400 га. Предприятие выращивает бобовые (нут, горох, чечевицу) и зерновые культуры (полбу, спельту, рожь), есть и собственный перерабатывающий комплекс. «Чтобы транслировать ценности органического производства, в качестве маркетингового инструмента продвижения мы используем сельский туризм, — делится Соловьева. — У людей есть возможность, приехав на наше предприятие пройти все этапы производства от поля до готовых изделий — хлеба, муки, круп, а у нас — в интересной форме рассказать им, что и как мы делаем». Что касается показателя в 30 % общей прибыли, то пока хозяйству до него далеко, признается руководитель.



Портрет туриста Согласно данным аналитиков РСХБ, среднестатистический агротурист — это обычно житель крупного города в возрасте 28-45 лет. Он имеет высшее образование, находится в браке и имеет одного или двух детей, средний уровень дохода составляет 150-300 тыс. руб. на семью. Ездить в агротуры такой турист готов на один-два дня, преимущественно в выходные.

Основатель улиточной фермы «Эскарго д’ Ор» («Золотая улитка») Алексей Корочкин из Псковской области подчеркивает: главная задача туристического направления — продвижение собственного бренда «Псковская улитка». В 2021 году фермер получил грант «Агростартап» в размере 3 млн руб. на развитие производства. На эти деньги для улиточной фермы было приобретено производственное здание, оборудование для хранения и переработки улитки. Сейчас предприятие перерабатывает уже более 20 т улитки в год. С введением санкций и сокращением импорта спрос на продукцию компании растет. Клиенты «Эскарго д’ Ор» — рестораны не только Псковщины, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Сочи, Красной Поляны, Оренбурга, Петропавловска-Камчатского, и география продаж постоянно расширяется. В перспективе фермер планирует создание линии косметики на основе муцина. «Я хочу сделать Псковскую область мировой столицей эскарго», — говорит Корочкин.



Хотя основной доход хозяйству дает производство улитки, доля туристического направления уже составляет порядка 20 % в общем доходе. Кроме того, агротуризм приносит огромную нефинансовую пользу, так как помогает формировать культуру потребления и способствует успешности продукта», — подчеркивает предприниматель.



Агротуризм — дело коллективное

По мнению Майи Ломидзе, развитие агротуризма — забота не только федерального Министерства сельского хозяйства. Популярные маршруты, приток гостей создают новые источники наполнения бюджета регионов и способствуют развитию территорий. «Агротуризм — это когда ты понимаешь, на каком транспорте добираешься, где будешь жить, что смотреть, есть, покупать в качестве сувениров и какие впечатления ты хочешь получить, — перечисляет она. — И все это должно быть не по колено в грязи и не преодолевая на каждом шагу препятствия. Это должен быть комфортный тур, но связанный с приобщением к природе или сельскохозяйственному производству».



В создании инфраструктуры — дорог, интернет-коммуникаций и прочего — большую помощь могут оказать как раз региональные власти. О важности транспортной доступности говорит и основательница культурно-гастрономического центра «Марьина усадьба» (г. Геленджик, Краснодарский край) Наталья Гримберг: когда в регионе ремонтировали трассу, туристический поток на ее предприятие снизился.



Опыт хозяйства интересен тем, что оно, наоборот, начинало с продвижения и продажи продукции виноградарства и виноделия, а только потом пришло к собственному производству. Сейчас виноград разных сортов высажен в «Марьиной усадьбе» на площади в 8 га. «При создании целью нашего предприятия были продвижение и продажа продукции небольших фермерских хозяйств Краснодарского края, а также распространение истории виноградарства Кубани и нашего города, — рассказывает она. — Потом мы организовали собственные виноградники и разбили небольшую улиточную ферму, чтобы предлагать нашим гостям этот деликатес, теперь даже делаем собственные вина». По словам предпринимателя, успешному развитию направления способствуют туристические фирмы, которые включают объекты агротуризма в свои маршруты.



С экскурсионными компаниями активно работают многие сельхозпредприятия. Так, со стороны сторонних организаций периодически приходят запросы на посещение ферм «АгриВолги». Компания заключила договоры с турагентствами города, обучила их сотрудников, чтобы те могли проводить экскурсии и рассказывать туристам, что такое органика, как работает предприятие, как на органической ферме содержатся животные, как получаются органические мясные и молочные продукты. Во время таких экскурсий гости могут также продегустировать готовую продукцию. Еще один вариант попасть на ферму «АгриВолги» — выиграть посещение предприятия в конкурсах по продуктам, которые периодически устраивает агрохолдинг.



Взаимодействие региональных властей, туроператоров и агропредприятий, развивающих туристическое направление, дает синергетический эффект, считает Корочкин. «Древняя история Псковщины, курортная зона поселка Опухлики, рядом с которым расположена наша ферма, внимание областной власти к развитию внутреннего туризма — все это способствует нашему проекту», — резюмирует он.



Есть куда расти

В последние три года в связи с пандемийными ограничениями, западными санкциями, осложнением политической обстановки интерес к внутреннему туризму растет, обращает внимание Майя Ломидзе. Однако отсутствие статистики в этом сегменте не позволяет получить точные данные. Эксперт подчеркивает, что в данном секторе не может быть миллионных потоков, но, учитывая эффект низкой базы, потенциал у направления очень хороший. В целом, по разным оценкам, доля агротуризма в общем объеме рынка внутреннего туризма составляет от 2 до 5 %. «При создании соответствующего продукта возможно увеличение турпотока в два-три раза», — прогнозирует она.



Ее мнение разделяют представители агротуристической отрасли. «Я не устаю повторять: “Спасибо Франции за санкции!”, — комментирует Алексей Корочкин. — Поток гостей растет, в день на нашем предприятии бывает до 100 человек — и индивидуальных туристов, и организованных экскурсий». Хозяйство планирует разнообразить формат, не только предлагать дегустации, но и организовывать мастер-классы, создать улиточное спа, расширить ассортимент блюд собственного кафе. Спрос есть, а значит, надо развиваться, считает предприниматель.







Если лет десять назад это были единичные запросы, то теперь интерес к экскурсиям на фермы «АгриВолги» возрос в разы, утверждает Сергей Ключников. «После окончания пандемии коронавируса и с ограничением возможности путешествовать за рубеж туристов в Угличе и окрестностях стало больше», — отмечает он.



Спрос растет и побуждает создавать новые интересные форматы, дополняет Дарья Соловьева. В этом году «Био-Хутор Петровский» осваивает такое направление, как сельские квесты, в которых гости становятся главными героями, проходят испытания на силу, смекалку, сплоченность. «В более широкой версии мы хотим запустить данный формат с осени, но уже и для детских групп, и в качестве тимбилдинга для компаний», — делится планами она.



В этом контексте требования к созданию бытовых условий для гостей представители агротуристической отрасли считают разумной необходимостью. «Анализ, проведенный нами, показал, что людям интересен отдых в сельской местности, но в комфорте», — констатирует Соловьева. Так что центр предусматривает все — от элементарных удобств до деталей интерьера.



Полезные инициативы В России параллельно реализовано еще несколько инициатив, так или иначе связанных с развитием агротуризма. Например, организован Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и экотуризму, выделяются средства на совершенствование дорожной сети в малых городах и на селе, более 1 млрд руб. направлено на разработку детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом.



АТОР, в свою очередь, заявила и реализует проект «Агротуризм в России». В его рамках проводится серия онлайн и очных конференций в тех регионах страны, агропредприятия которых нацелены на развитие сельского туризма. В мероприятиях принимают участие представители федеральных, региональных властей, участники туристической отрасли, а также сельхозпроизводители, имеющие опыт в развитии туризма на предприятии или желающие его получить. Участники конференций могут познакомиться с кейсами лучших практик эффективного взаимодействия фермерских хозяйств и туроператоров, опытом работы региональных и муниципальных органов власти, направленным на развитие сельского туризма, посетить объекты агротуризма в регионах проведения мероприятия.

У «Эскарго д’ Ор» пока нет собственной гостиницы, гости живут на турбазе партнеров со всеми удобствами и необходимым уровнем комфорта, заверяет Корочкин. В ближайшее время хозяйство планирует построить свой глэмпинг для размещения туристов, и, конечно, он будет соответствовать общей стилистике предприятия, обещает руководитель. Для того чтобы воплотить все планы в жизнь, предприниматель подал заявку на получение еще одного гранта, теперь уже на 10 млн руб.



Всего же в этом году Минсельхоз планирует привлечь на сельские территории порядка 400 тыс. туристов. При этом агроведомство ожидает, что за счет дополнительного вида деятельности объемы реализации продукции сельхозтоваропроизводителей будут увеличиваться на 3-5 % ежегодно.

