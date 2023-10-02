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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

«Гранд Фрайз» приготовит картофель фри. В совместное предприятие «Мираторга» и сети «Вкусно — и точка» будет инвестировано 17,5 млрд руб.

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Этим летом партнеры подписали соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки картофеля на фри, дольки, оладьи и хлопья. Потребность нового завода в сырье оценивается в 250 тыс. т. Эксперты и участники рынка считают, что именно появление новых перерабатывающих мощностей стимулирует развитие картофелеводческого сектора, поэтому такие предприятия рынку необходимы


Совместное предприятие «» и сети «Вкусно — и точка», соглашение о строительстве которого было подписано этим летом на Петербургском экономическом форуме, создается в Мценском районе Орловской области на территории особой экономической зоны «Орел». Запуск завода намечен на II квартал 2025 года.

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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