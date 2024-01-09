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В России выращивается лишь 3-5% хмеля от его внутреннего потребления, остальной объем импортируется. Но в последние годы было заявлено несколько проектов по производству данной агрокультуры. И несмотря на то, что отрасли было отказано в адресной поддержке, эксперты считают, что для инвесторов данное направление привлекательно, особенно при условии сохранения курса рубля к евро не ниже 80 к 1 соответственно. Сами предприниматели сейчас рассчитывают окупить свои хмелеводческие проекты в течение шести лет



Отечественные производители пивоваренной продукции продолжают зависеть от импортного хмеля, считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. По его данным, потребность всех российских пивоваров в данном компоненте производства оценивается примерно в 8 тыс. т в год. Хмелеводы страны могут пока закрыть не более 5% спроса на эту продукцию пивоваренной индустрии, остальное ввозится из-за рубежа. В прошлом году поставки хмеля и хмелепродуктов осуществлялись, в частности, из Германии, Чехии, Латвии, Нидерландов, Эстонии, Сербии, Австрии и Гонконга. Помимо этого, увеличились объемы импорта из Турции, Китая, Литвы, Польши, Бельгии.