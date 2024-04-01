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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Овечий сыр в промышленных масштабах. Компания «Рота-Агро» инвестирует в строительство нового завода 2 млрд руб.

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Нишевые сыры — из козьего и овечьего молока — по-прежнему занимают на общем рынке совсем незначительную долю. Однако сегмент постепенно развивается, появляются даже крупные инвестпроекты. Один из них реализуется в Московской области: уже действующий игрок планирует расширить объемы производства нетрадиционных видов сыров до 5 тыс. т ежегодно. Среди главных факторов успеха — наличие собственного сырья и специалистов, налаженные взаимоотношения с торговыми сетям, а также развитие спроса со стороны потребителей.

В Московской области в этом году может быть введен в строй новый завод по производству оригинальных сыров. ГК «Рота-Агро» инвестирует в возведение предприятия мощностью до 5 тыс. т продукции в год 2 млрд руб. По словам управляющего партнера группы Аллы Налча (Саблиной), это завершающий этап долгосрочной стратегии компании по созданию цепочки «от поля до прилавка», над которой компания работала с 2016 года. «Введение санкций, ответного продуктового эмбарго в 2014-м и, как следствие, исчезновение наиболее популярных импортных сыров с отечественного рынка (например, бри и камамбера, изготавливаемые из овечьего молока) стали для нас мощным стимулом для развития, фактически мы вели работы в рамках программы импортозамещения, — вспоминает она. — Мы завезли высокопродуктивные породы коров, закупили овец французской породы лакон и стали таким образом основоположниками и первопроходцами промышленного молочного овцеводства в России».

По оригинальным рецептурам

Сейчас «Рота-Агро» объединяет несколько сельхозпредприятий в Московской области — совхозы «Архангельский» и «Веселевский», хозяйства «Татищево» и «Рота-Агро Благовещенье». В совокупности на фермах группы содержатся 6 тыс. голов КРС и 400 овец (есть возможность увеличить стадо последних до 900 голов). Группа сама выращивает корма, ежегодно увеличивая посевы: по информации с сайта компании — площадь полей, отведенных под кормовые культуры, составляет 7 тыс. га. «Собственная кормовая база позволяет нам быть уверенными в качестве молока», — отмечает Налча. 

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