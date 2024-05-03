Пэтфуд как бизнес. Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Рост цен на зарубежные корма для питомцев и проблемы с поставками на российский рынок товаров ряда мировых производителей аналитики считают очередным удобным моментом для развития российского производства. Ввоз иностранной продукции в 2023 году уменьшился на треть, а объем выпуска отечественной приблизился к 1,4 млн т. Эксперты ожидают продолжения роста рынка: через пять лет он способен достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам 2024 года

В последние годы на российском рынке готовых кормов для домашних непродуктивных животных отмечалась тенденция к импортозамещению, констатируют аналитики агентства BusinesStat. Некоторые международные корпорации локализовали производство на территории России, также развивали свою деятельность и отечественные предприятия. За 2019-2023 годы доля импорта снизилась с 14,3 до 6,1% общего объема продаж этой продукции. По данным ФТС, импорт товаров для питомцев, основная доля которого — корма, в прошлом году сократился на 31% по сравнению с 2022-м. В 2023-м в страну было ввезено всего 72,4 тыс. т кормов и лакомств для собак и кошек, тогда как годом ранее — 106,1 тыс. т. Однако конкуренция на российском рынке пэтфуда остается жесткой.

Место для новых инвестиций

Готовые корма для домашних питомцев массово появились в России в 1990-е годы. Практически 100% отечественного рынка (тогда свободного) заняли зарубежные компании. Участники рынка отмечают, что практически сразу стал формироваться и российский сектор производства пэтфуда. С одной стороны, транснациональные корпорации начали локализовывать выпуск продукции в России (первой это сделала компания Mars, за ней Royal Canin, позже их примеру последовали другие производители). С другой — подтянулись отечественные предприятия, оценив перспективность рынка. Однако, если учесть, что в тех же США индустрия кормов для непродуктивных животных развивается с конца XIX века и тогда же стали формироваться маркетинговые и рекламные стратегии, потеснить зарубежных игроков с таким богатым опытом было непросто.