Не строить, а модернизировать. Птицеводческой отрасли нужны новые инвестиции в действующие производства

Е. Разумный / «Ведомости»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Ситуация с ростом цен на мясо птицы и яйца во второй половине 2023 года привела к появлению новых мер поддержки данных секторов. Теперь компании могут привлечь льготные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей. И хотя проекты возведения птицекомплексов в России еще планируются, эффективнее было бы не строить предприятия в чистом поле, а обновлять уже работающие устаревшие хозяйства. Это помогло бы повысить биобезопасность в отрасли, а также увеличить объемы выпуска продукции, как того просит государство

После ажиотажа осенью прошлого года на рынке мяса птицы и яиц в правительстве заговорили о наращивании объемов производства этих видов продуктов, в том числе за счет строительства новых предприятий. Чтобы привлечь деньги в отрасль, с 2024 года в список направлений целевого использования инвестиционных и краткосрочных кредитов в рамках льготного кредитования было включено и птицеводство. В частности, на поддержку можно рассчитывать при строительстве, модернизации и реконструкции комплексов, предназначенных для бройлерного производства кур (на срок займов от двух до восьми лет), при возведении предприятий яичного направления (от двух до 15 лет), приобретения оборудования для тех и других, а также при покупке сельхозтехники для бройлерных производств (от двух до пяти лет).

Новые меры поддержки птицеводческого сектора, по расчетам Минсельхоза, должны дать результат уже по итогам этого года. Агроведомство прогнозирует рост объемов выпуска куриных яиц и мяса. Об этом в конце зимы сообщал замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов. По его словам, в отрасли реализуется несколько новых инвестиционных проектов, которые только по мясной продукции могут дать прибавку не менее 2%.

Сокращение было незначительным