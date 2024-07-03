«Брянский сад» заложит яблоки на хранение. Собственное современное плодохранилище позволит нарастить доходность производства

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Садоводческое предприятие, входящее в ГК МБК, выращивает яблоки по интенсивной технологии на площади 260 га в Брянской области. В планах компании выйти на производство 13 тыс. т плодов уже через несколько лет. С этого года часть урожая будет отправляться на хранение: в середине мая «Брянский сад» запустил первую очередь плодохранилища мощностью 5 тыс. т. В планах производителя — расширение ассортимента выращиваемой продукции и емкостей для хранения, а также организация переработки собираемых яблок

Первые площади «Брянский сад» (входит в ГК МБК) заложил в 2018 году, а в 2019-м предприятие получило первое товарное яблоко, хотя полноценно плодоносить яблони начинают только на седьмой год после посадки. В прошлом году урожай составил 2,4 тыс. т. Сейчас на 260 га интенсивных садов у компании высажен 1 млн яблоневых деревьев (3,5 тыс. саженцев на гектар). В 2024-м с этой площади планируется собрать 5 тыс. т плодов (хотя прошедшие в мае заморозки могут внести свои коррективы), а к 2028-му, когда сады выйдут на полную мощность, нарастить производство до 13 тыс. т.

В этом году «Брянский сад» запустил собственное плодохранилище с регулируемой газовой средой (РГС) на 5 тыс. т продукции. Общие вложения в проект с учетом кредитных средств составили 1,5 млрд руб. Они ушли на выкорчевку и вывоз деревьев — до 2018 года на месте сада был лес, — закупку и высадку саженцев, строительство первой очереди мощностей для хранения. Проект получил разностороннюю господдержку. С частности, субсидию в 750 тыс. руб./га на закладку садов, льготные кредиты по ставке 4-6% в зависимости от направления деятельности, возмещение 20% капзатрат на строительство плодохранилища. Также предприятию частично возвращаются расходы на уход за посадками. «Сейчас невозможно создать сад без господдержки, — констатирует гендиректор компании Олег Кобец.

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«Брянский сад» успел оплатить и привезти все необходимые материалы для возведения мощностей для хранения еще в 2022 году, а в 2023-м начал строительство. «В этом году построить хранилище было бы сложнее и обошлось бы оно в 1,5-2 раза дороже, — отмечает руководитель. — Во-первых, выросли цены на все необходимое импортное оборудование и материалы. Во-вторых, стало сложнее их привезти».