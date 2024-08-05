От выпуска готовой продукции к сырью. Производитель мясных и рыбных полуфабрикатов хочет вложить 35 млрд руб. в молочное животноводство

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Резидент особой экономической зоны Калининградской области — ГК «Атлантис», — уже занимающийся переработкой мяса, рыбы, морепродуктов, а также производством муки и панировочных сухарей, решил освоить новое для себя направление — молочное. В прошлом году группа объявила о строительстве завода по выпуску сыров, молочных коктейлей и мороженого для сетей быстрого питания, а в этом — анонсировала создание крупного молочнотоварного комплекса. По мнению экспертов, проект может быть успешным, но для этого нужно грамотно подойти к вопросам строительства, комфорта и кормления животных, генетики и биобезопасности. Одним из риском проекта остается и вопрос технического оснащения объектов

В прошлом году калининградский производитель замороженных мясных и рыбных полуфабрикатов ГК «Атлантис» объявил о планах развивать молочный бизнес. Сначала компания решила построить завод по переработке молока и производству молочной продукции за 2,6 млрд руб., а затем позаботиться об обеспечении его сырьем, для чего возведет в регионе молочный комплекс мощностью 219 тыс. т сырого молока в год. Соглашение о возведение фермы было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между компанией, Россельхозбанком и правительством Калининградской области. Бюджет сырьевого проекта — 35 млрд руб., из которых 85%, согласно документу, профинансирует РСХБ. Сам банк в ответ на запрос «Агроинвестора» ответил, что пока не раскрывает информацию по данному проекту. Областной Минсельхоз оказывает холдингу информационно-консультационную помощь, а также поддержку по сопровождению реализации инвестпроекта, сообщила пресс-служба ведомства.

Минимизировать зависимость от сторонних поставщиков