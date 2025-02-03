На «Краю Земли» посадят 2 тыс. га яблонь. Урожай будет перерабатываться в сидр

«Край Земли»

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Масштабный проект в садоводстве планируется реализовать в Республике Мордовия. Инвестор хочет увеличить площадь своих яблоневых садов в 5,5 раза к 2040 году. Задача сложная, но реальная, считают эксперты. Для реализации планов нужна дальнейшая государственная поддержка отрасли. Вложения в масштабирование производства оцениваются не менее чем в 2 млрд руб. Параллельно с ростом объема выращиваемого яблока будут расширяться и мощности по его переработке. Сейчас все получаемые плоды идут на выпуск сидра

«Край Земли» — предприятие молодое. Проект стартовал в 2021 году. Тогда в Ардатовском районе Мордовии была выставлена на торги земля бывшего совхоза «Мордовский» с его заброшенными старыми садами. Некогда центр садоводства республики со временем пришел в запустение. Вместо плодовых деревьев, которые традиционно выращивались на этой земле, планировалось посеять зерновые культуры, рассказывает собственник компании «Край Земли» Александр Земченко. «Эта перспектива меня огорчила, я не мог допустить, чтобы такая история и потенциал были утрачены, — говорит он. — Я помню, как в юности посадил свою первую яблоню и с какой радостью ждал, когда она начнет плодоносить — именно это чувство и вдохновило меня на новый проект: инвестиции в яблоневые сады и производство сидра стали для меня естественным продолжением детской мечты».

Название компании тоже пришло из детства. Дедом бизнесмена был геолог, который много рассказывал ему о своих путешествиях и всегда говорил, что все же край земли существует — он здесь, на его малой родине, в Мордовии.

Амбициозные планы