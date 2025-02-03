Агрокультура нового века. На новом предприятии в Воронежской области будут перерабатывать амарант

НПХ «АмарантАгро»

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Компания «Амарант Технология» запустила в особой экономической зоне «Центр» первую линию завода по глубокой переработке древнейшей зерновой культуры. Инвестиции в первый этап проекта мощностью 6 тыс. т в год превысили 1,5 млрд руб. Уже в апреле будет запущена вторая очередь, а к 2030 году инвестор рассчитывает ввести 10 производственных линий, которые в совокупности смогут осваивать до 180 тыс. т амаранта. Весь объем сырья планируется выращивать самостоятельно, однако растущий спрос на амарантовые продукты может стать стимулом для расширения рынка и увеличения посевных площадей и в независимых, прежде всего малых, хозяйствах

В ноябре 2024 года компания «Амарант Технология» (до 12 декабря называлась «Русская Олива») запустила первую очередь завода по глубокой переработке зерна амаранта. Инвестиции в строительство линии мощностью 6 тыс. т в год составили 1,52 млрд руб., было создано 149 рабочих мест. В апреле 2025-го планируется ввести вторую очередь предприятия, благодаря чему годовой объем переработки удвоится, а количество рабочих мест возрастет до 185. «Это уникальное производство с собственной запатентованной технологией обработки зерна, которая позволяет сохранять содержащиеся в нем полезные биологически активные вещества, других таких проектов нет не только в России, но и в мире», — подчеркивает председатель совета директоров научно-производственного холдинга «АмарантАгро», в состав которого входит компания, Олег Шарыкин. В целом же инвестиционный проект, реализуемый на территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области, предусматривает поэтапный запуск к 2030 году 10 линий общим объемом ежегодной переработки амаранта до 180 тыс. т.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, увеличение мощностей производства амаранта с 6 тыс. до 180 тыс. т сырья потребует значительных инвестиций и расширения инфраструктуры, включая посевные площади и перерабатывающие мощности. Это возможно, но только при стабильной поддержке государства, активной работе инвесторов и высокой рыночной востребованности продукции, добавляет он.

Неприхотливый, но с особенностями