Пресс-служба компании «Астон»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В Азовском районе Ростовской области в августе этого года будет запущен завод по переработке масличного льна. «АСВА» — совместное предприятие одного из лидеров масложирового рынка «Астон» и его иностранного партнера. Инвесторы считают, что проект простимулирует сельхозпроизводителей наращивать посевы этой агрокультуры и позволит увеличить экспорт продукции с добавленной стоимостью из России

Один из крупнейших в России производителей продуктов питания и пищевых ингредиентов «Астон» совместно с партнером из Бельгии готовятся к запуску завода по переработке масличного льна «АСВА». Мощность нового предприятия, которое расположится в Ростовской области, составит 148,5 тыс. т сырья в год, или 450 т в сутки. Это будет крупнейший в стране специализированный завод по переработке льна-кудряша, подчеркивает первый заместитель губернатора региона Алексея Господарева (цитата по сайту областного правительства).

Представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области также подчеркивает, что будущее предприятие по производству льняного масла станет самым крупным монокультурным заводом в России. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить поступление налоговых отчислений в бюджет региона. Помимо этого, значительная часть производимой продукции будет поставляться за рубеж, что поспособствует развитию экспортного потенциала области.

В ведомстве уточняют, что инвестпроект включен в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов», «Астон» получает всестороннюю поддержку в рамках строительства в соответствии с региональным законодательством.

Крупнейший в своем роде

Объем вложений в новое предприятие оценивается в 2,84 млрд руб. При условии стабильной загрузки и благоприятной внешней конъюнктуре окупиться они могут в горизонте пяти-семи лет, прогнозирует директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.