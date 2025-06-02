Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

За счет увеличения популяции домашних кошек и собак, а также повышения спроса со стороны их владельцев на корма промышленного производства потребление последних ежегодно растет в среднем на 7,7%. К 2034 году сегмент может расшириться в 1,5 раза. Как развивается рынок и можно ли получить выгоду от инвестиций в это направление, рассказывает автор данной статьи

Для принятия взвешенного решения об инвестициях в проект по производству кормов для непродуктивных животных стоит сфокусироваться на трех ключевых аспектах. Первый — потенциал российского рынка кормов для домашних питомцев. Важно оценить объем и прогноз развития, возможности импортозамещения, доходность и инвестиционные параметры бизнеса.

Второй аспект — сложности работы в данном секторе, включая уровень консолидации, доступ к сырью и качественному оборудованию, а также наличие компетентной команды. В-третьих, важно разработать стратегию выхода на этот рынок: определить объем производства и локацию, бизнес-модель, стратегию работы с каналами сбыта и составить план продвижения.

Динамика сегмента

С 2018 по 2024 год натуральные объемы потребления кормов для собак и кошек в России активно росли, прибавляя по 7,7% в год. Данная тенденция объясняется повышением популярности промышленных кормов и ростом популяции домашних питомцев.

Основной объем на российском рынке кормов для непродуктивных животных занимает продукция для кошек и собак. Так, в общем потреблении на кошек приходится 74%, на собак — 24%, остальное — на рыбок, птиц и прочих декоративных животных.

Сектор кормов для кошек остается крупнейшим, особенно по объемам влажного корма, где преобладает премиум-продукция. В сухих кормах для кошек сохраняется высокая доля эконом-сегмента (49%), хотя премиальные категории также активно развиваются.

Рынок кормов для собак уступает по объему в три раза. Его структура отличается: доминирует категория сухих кормов, в которой преобладает эконом-сегмент, тогда как во влажных наблюдается смещение в сторону более премиальных продуктов.