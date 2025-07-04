Банановые перспективы российских субтропиков. Инвесторы хотят импортозаместить экзотические фрукты

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Идея выращивать в России в промышленных масштабах бананы, цитрусовые, манго и прочие субтропические плоды всерьез рассматривается на уровне власти. Однако бизнес-перспективы производства этих культур, требующих особых условий и не являющихся эндемиками даже для юга страны, вызывают сомнения у ряда экспертов: издержки могут быть очень высоки, поэтому конкурировать по цене с зарубежной продукцией будет сложно. Гораздо больше перспектив у фруктов, произрастающих в южных регионах в естественных условиях. Те же персики, нектарины, черешня и слива, которые в последнее время активно вытеснялись интенсивными яблочными садами, требуют значительно меньших вложений. При должной господдержке проекты по их выращиванию смогут заместить существенную долю импорта

С инициативой поставить производство экзотических фруктов на поток в регионах юга страны выступила автономная некоммерческая организация «Академия развития субтропического сельского хозяйства» (АРССХ). По словам гендиректора АНО Андрея Платонова, идея связана с исполнением Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который «приоритетно ставит задачу увеличения объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а также выполнение программы импортозамещения в агропромышленном комплексе для решения вопроса обеспечения продовольственной безопасности и самостоятельности». Учитывая тот факт, что одних только бананов в Россию ежегодно ввозится около 1,5 млн т, причем импорт составляет 100% потребления, развитие в России индустрии выращивания субтропических культур как в закрытом, так и в открытом грунте выглядит актуально, считает эксперт.

Субтропики родины

Тема производства экзотических плодов в российском АПК начала активно обсуждаться в 2024 году. Тогда по инициативе общественного движения «Российские субтропики», Российской академии наук, а также Торгово-промышленной палаты и было зарегистрировано АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». Организация была создана специально в целях расширения ареала возделывания субтропических культур и развития субтропического сельского хозяйства в России. Одной из главных задач новой организации стало содействие процессу импортозамещения экзотических фруктов с целью создания условий продовольственной безопасности на территории страны.