Мороженые инвестиции. ГК «Белая Долина» вложила почти 4 млрд руб. в фабрику мороженого

ГК «Белая Долина»

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Мощность нового предприятия, построенного в Саратовской области, составит 20 тыс. т продукции в год. Инвестор полагает, что проект поможет компании выйти на новый уровень производства, упрочить положение в массовом и люксовом сегменте и расширить географию продаж. Завод запущен в тот момент, когда рынок пытается восстановиться после прошлогоднего снижения, и «Белая Долина» — не единственный инвестор, который строит перспективные планы

Фабрику мороженого в г. Энгельсе Саратовской области ГК «Белая Долина» начала строить в 2019 году. Официально в строй предприятие введено 23 апреля 2026-го. Это первое за последние 30 лет производство данного продукта в Приволжском федеральном округе и одно из немногих в России, построенных «с нуля», а не на базе советских мощностей.



Опыт и расчет

Производством мороженого компания занимается уже более 20 лет. Необходимость в отдельной производственной площадке назрела естественным образом, вспоминает председатель правления ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов. «Ранее мороженое мы выпускали на мощностях, расположенных на территории “Молочного комбината Энгельсский”, и со временем стало очевидно, что для дальнейшего развития этого направления нужен уже не отдельный цех, а самостоятельная современная фабрика, так как данный сегмент рос быстрее существующих производственных возможностей», — рассказывает он. Категория мороженого является для группы стратегической: это один из наиболее емких и перспективных секторов молочного рынка, где важны не только объем, но и скорость запуска новых продуктов, гибкость линий, возможность работать с разными форматами, сетевыми проектами, СТМ, ЭТМ и экспортом.



Эксперты полагают, что у нового предприятия не будет проблем с сырьем. По информации Минсельхоза Саратовской области, производство молока в местных сельхозпредприятиях стабильно растет. По итогам 2025 года регион вошел в топ-20 по валовому надою с объемом около 700 тыс. т, из них в организованном секторе получено почти 125 тыс. т. С января по июнь 2026-го показатель в товарном сегменте уже составил 77,2 тыс. т, что на 19,6% выше аналогичного уровня прошлого года.



Производством молока в области занимаются 300 сельхозпредприятий и около 50 тыс. хозяйств населения. Среди ведущих предприятий ПЗ «Трудовой», ПЗ «Мелиоратор», СХПК «Штурм», «Колосок», «Ульяновский», АФ «Рубеж», «Роща», СХА «Новые Выселки» и «Степное», сообщает заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Молчанов. В этом году животноводы реализуют на территории Саратовской области еще шесть инвестпроектов с общим объемом вложений 5,5 млрд руб., отмечает он. По их завершении поголовье крупного рогатого скота — коров и нетелей — вырастет на 3,7 тыс. голов, дополнительно будет произведено 11,2 тыс. т молока. Молчанов уверен, что новое предприятие способно сформировать стабильный рынок сбыта для местных производителей.



ГК «Белая Долина» является одним из крупнейших агропромышленных холдингов Поволжья. У компании полный производственно-сбытовой цикл: от закупки сырья до реализации готового продукта. Среди направлений деятельности производство молочных продуктов, мороженого (основные бренды — «Белая Долина», «Из села Удоево», «Молочное изобилие», «Из села Долголетово»), колбасных изделий и мясных деликатесов (Schneller, «Филеево»), оптовая торговля продуктами питания, собственная фирменная торговая сеть (более 100 торговых точек в восьми городах). В состав группы входят несколько ключевых подразделений, в том числе «Молочный комбинат Энгельсский» мощностью переработки 400 т молока в сутки, «Мясокомбинат Митэк», выпускающий более 300 наименований колбасных изделий, деликатесов и снеков, «Торговый Дом “Белая Долина”», а также транспортная компания «Алекс-1» с парком автотехники, насчитывающим свыше 150 ед.

Фабрика мороженого создаст дополнительный спрос на молоко, сливки и другое сырье, используемое в производстве, подтверждает Михайлов. Для ГК «Белая Долина» это логичное продолжение молочной экспертизы компании: группа исторически работает в молочной категории и имеет сформированную систему взаимодействия с поставщиками сырья. «Приоритет мы отдаем надежным партнерам, стабильному качеству, соответствию требованиям пищевой безопасности и возможности обеспечивать регулярные объемы», — перечисляет он. Сейчас с учетом масштаба проекта компания закупает молоко не только у местных сельхозпроизводителей, но и у хозяйств из других регионов.



Проектная мощность новой фабрики мороженого составляет до 20 тыс. т готовой продукции в год (1,7 тыс. т в месяц). Однако технологически предприятие построено с резервом для дальнейшего расширения. В производственных зонах предусмотрены свободные площади под установку дополнительных фасовочных линий, танков созревания смеси (базовая основа, из которой готовят мороженое) и дополнительного пастеризационного оборудования. «Текущий запуск — это первый этап развития площадки, а не финальная точка ее возможностей», — поясняет Михайлов. Пока же аппаратный цех рассчитан на приготовление до 120 т смеси в сутки, отделение созревания предусматривает до 140 т единовременного хранения разных смесей, а две фасовочные линии обеспечивают суммарную производительность до 27 тыс. порций в час.



Возможности производства позволяют выпускать широкий ассортимент мороженого в разных форматах: вафельные стаканчики, рожки, эскимо, брикеты, сэндвичи, факелы, продукция с глазурью, начинками и прослойками. Важной особенностью площадки инвестор считает гибкость, так как оборудование может работать как с массовыми серийными партиями, так и с тестовыми, лимитированными и более сложными продуктами. «Для рынка это принципиально, ведь конкуренция сейчас идет не только в классических форматах, но и в скорости обновления ассортимента, способности делать продукты под конкретные каналы, адаптировать линейки под федеральные сети, hard discount, региональные каналы и экспортные направления», — акцентирует внимание глава компании.



Продукция ГК «Белая Долина» реализуется в разных регионах России. Компания работает с федеральными и региональными торговыми сетями, дистрибьюторами и другими каналами продаж. Развитие географии — одна из ключевых задач группы на ближайшие годы, делится Михайлов. «Саратовская область имеет удобное логистическое положение: регион позволяет выстраивать поставки как в центральную часть страны, так и на Юг, в Поволжье, на Урал, в Сибирь и другие направления, — говорит он. — Для мороженого это особенно важно, потому что категория требует стабильной холодовой цепи, складской подготовки к сезону и бесперебойных отгрузок в пиковые месяцы».



Отрасль в стадии коррекции

Российская индустрия мороженого — это сформированный рынок с крупными промышленными предприятиями, развитой региональной производственной базой и широкой ассортиментной линейкой, комментирует заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. В стране выпускаются традиционные виды продукции — пломбир, сливочное и молочное мороженое, мороженое с заменителями молочного жира, эскимо, рожки, стаканчики, взбитые замороженные фруктовые десерты и прочие категории. Однако прошлый год выдался для производителей не очень удачным. По итогам 2025-го объем выпуска мороженого в России составил около 517 тыс. т, что ниже рекордных уровней предыдущего периода.



Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов подтверждает: хотя российский рынок мороженого — один из самых динамичных сегментов молочной переработки, в последние два года он переживает коррекцию. В прошлом году производство уменьшилось на 7,5% по сравнению с показателем рекордного 2024-го (559 тыс. т). Снижение эксперт связывает не только с падением спроса, но и с более грамотным управлением запасами: компании аккуратнее входили в сезон, чтобы избежать затоваривания. Внутренний рынок он оценивает в 535 тыс. т (3,7 кг на человека в год), его стоимостной объем — 468 млрд руб. в розничных ценах, что составляет 15% всего молочного сегмента.







Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин тоже констатирует, что после активного роста в течение 2023-2024 годов (когда происходило восстановление после спада 2022-го) в 2025-м объемы сократились. При этом снижение он обуславливает в первую очередь эффектом высокой базы 2024 года, а также накопившимися запасами. Ключевыми факторами, которые могут обеспечить увеличение рынка в текущем году, аналитик называет увеличение доходов населения и благоприятные погодные условия — жаркое лето стимулирует потребление большего количества мороженого. «А расти еще есть куда, — считает Аникин. — Удельное потребление мороженого в России составляет примерно 4 кг на человека в год, что значительно ниже, чем, например, в Канаде, где потребляется около 12 кг». Между тем в январе — апреле Росстат зафиксировал сокращение выпуска мороженого на 9% год к году, до 165,6 тыс. т.



Увеличить объемы производства продукции должен запуск новых производств, уверен генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. По его подсчетам, новая фабрика ГК «Белая Долина», а также другие реализуемые проекты, такие как «Киржач Молоко», Ice Do, «Чистая линия» и «Иль Мио Мороженко», в совокупности могут добавить на рынок 46,1 тыс. т мороженого за год. «Даже учитывая ушедший с рынка “Русский холодъ” с его 10 тыс. т мороженого в год (см. врез), есть основания говорить о росте», — делает вывод эксперт.



Всплеск инвестиционной активности в отрасли пришелся на 2020-2021 годы. Согласно данным Союза мороженщиков России, в 2020 году объем вложений в сектор достиг 6,9 млрд руб., в 2021-м — 6,5 млрд руб., что было связано с ростом потребления на фоне увеличения доходов населения и благоприятной ценовой конъюнктурой на сырье. Прошлый год оказался менее удачным для отрасли, но ранее заявленные проекты не были свернуты. «За последние пять лет многие региональные производители заявляли масштабные планы по развитию и расширению производственных мощностей, — знает Уткина. — Среди них “Новосибхолод”, “Челны-холод”, пермский хладокомбинат “Созвездие”, “Башкирское мороженое”, “НБН-Пломбир” и другие». Крупные инвестпроекты растянулись на несколько лет, но уже в 2025 и в 2026 годах рынок увидел их завершение.







Так, ГК «Айсберри» начиная с конца 2019 года и поэтапно в течение следующих лет направила около 7 млрд руб. на развитие новой производственной площадки в городе Тутаев (Ярославская область). Сейчас это крупнейшая в России фабрика мороженого и одна из самых больших в Европе: мощность предприятия составляет 7,5 тыс. т продукции в месяц. Также компания проводила модернизацию существующих производств в Вологде и Пензе. А в 2020-м «Айсберри» объединила производственные и логистические функции с петербургской компанией «Петрохолод», и его бренды были перенесены на вологодскую площадку группы.



Есть у производителей и новые инвестиционные планы. В прошлом году «Логика молока» приобрела одного из ключевых игроков рынка — фабрику мороженого «Полярис» и планирует вложить значительные средства в развитие данного предприятия. Компания «Норден» собирается построить завод по выпуску мороженого на елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Инвестиционное соглашение по проекту подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).



Компании продолжают вкладываться в развитие, поскольку понимают: в условиях растущей конкуренции откладывать технологическое обновление невозможно, говорит Уткина. «Производителям необходимо повышать эффективность, чтобы сохранять рентабельность даже при изменении спроса и росте себестоимости, — поясняет она. — В результате рынок мороженого развивается не за счет массового появления новых заводов, а через укрепление существующих компаний, консолидацию отрасли и переход к более технологичной модели производства».



Сдерживающие факторы

Плюсом для инвесторов является тот факт, что отрасль обеспечена сырьем. Основу базы для производителей мороженого составляет российское сырье, прежде всего молочные ингредиенты, подчеркивает заместитель генерального директора по стратегическому управлению ГК «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское») Игорь Лилеев. При этом в производстве отдельных продуктов используются и импортные компоненты, например шоколад и некоторые ароматические ингредиенты. «Говорить о дефиците сырья не приходится, — отмечает он. — Основная сложность заключается скорее в увеличении сроков поставок отдельных зарубежных составляющих, что снижает гибкость при разработке новинок и требует более тщательного планирования производства и закупок».



Производство мороженого становится высокотехнологичной отраслью: предприятиям необходимо внедрять автоматизацию, роботизированные комплексы, системы машинного зрения, цифровой контроль качества и современные производственные линии, перечисляет Уткина. Для компаний это не просто вопрос повышения комфорта производства — это необходимость для сохранения конкурентоспособности. Автоматизация позволяет снижать себестоимость, повышать стабильность качества и эффективнее использовать сырье. «Однако при высокой стоимости кредитов реализация таких проектов становится сложнее: для основной части производителей мороженого дорогие заемные средства неподъемны», —уверяет эксперт.







Основные сложности, тормозящие развитие сегмента, связаны с макроэкономической ситуацией, считает Белов. «Высокая ключевая ставка делает кредиты дорогими, что вынуждает компании оптимизировать в том числе операционные расходы, сокращать объемы сезонных запасов и оптимизировать продуктовые линейки», — знает эксперт. Кроме того, сказывается слабый потребительский спрос на фоне корректировки цен (в 2025 году мороженое подорожало примерно на 16%) и позднее начало сезона из-за прохладной погоды, дополняет он.



Высокая ставка может усилить консолидацию рынка, который и без того в достаточной степени консолидирован, предупреждает Уткина. Доля двадцати крупнейших игроков отрасли оценивается примерно в 75% производства. «Многие компании вынуждены были кредитоваться в нынешнем году в апреле и мае, чтобы создать запасы продукции к высокому сезону, рассчитывая, что летние продажи позволят вернуть краткосрочный кредит, — акцентирует внимание она. — Такие предприятия попадают в зону высокого риска: если летний сезон по итогу окажется слабым (из-за погоды или падения спроса), то многие не смогут обслужить долги».



Еще одна проблема — кадры. «Отрасли не хватает как рабочих специальностей — операторов линий, сотрудников производства, специалистов по обслуживанию оборудования, — так и квалифицированных профессионалов, способных работать с современными технологичными системами, — комментирует Уткина. — В результате кадровый дефицит становится одним из факторов, ускоряющих автоматизацию отрасли: производители вынуждены инвестировать в роботизацию и цифровизацию не только для повышения эффективности, но и для решения практической задачи — обеспечения стабильной работы предприятий при ограниченном количестве доступных кадров».



Покупки через интернет По информации «Нильсен», по итогам высокого сезона (май — сентябрь 2025 года) при снижении в традиционных каналах продаж на 7,7% онлайн-реализация мороженого в России выросла на 22,4% в натуральном выражении (в штуках). Хотя, как и в случае с нишевыми продуктами, онлайн-продажи пока не оказывают заметного влияния на общий показатель: реализация через доставку, маркетплейсы и интернет-магазины составляет примерно 5-10% от продаж мороженого в целом.

Кадры — важный блок, соглашается Михайлов. Современная фабрика мороженого требует технологов, операторов, инженеров, специалистов по качеству, логистике, автоматизации. Поэтому параллельно с запуском новой площадки «Белая Долина» развивает и кадровую базу: сотрудничает с учебными заведениями, ведет профориентационную работу и формирует систему подготовки специалистов под реальные потребности производств».



Основные же сложности при запуске крупного проекта связаны с синхронизацией сразу нескольких направлений: строительной части, поставки и монтажа оборудования, инженерной инфраструктуры, финансовой модели, кадрового обеспечения и дальнейшей интеграции площадки в действующий бизнес, перечисляет Михайлов. «В нашем случае проект реализовывался в период высокой стоимости финансирования, роста затрат на оборудование, строительные материалы, упаковку, логистику и технологические решения, — признается он. — Отдельным вызовом была комплектация фабрики современным оборудованием и его адаптация под задачи компании: нам была нужна не просто мощность, а гибкость — возможность выпускать как массовые продукты, так и тестовые, лимитированные и более сложные SKU».



Уже запущенное производство тоже сталкивается с рядом трудностей, влияющих на рентабельность, отмечает Лилеев. Во-первых, это высокая конкуренция: российский рынок мороженого один из самых конкурентных, и устойчиво развиваться только за счет ценовой конкуренции уже невозможно. Во-вторых, сезонность: несмотря на развитие новых сценариев потребления, погода по-прежнему остается одним из ключевых факторов, влияющих на динамику рынка. В-третьих, рост себестоимости. «Хотя в 2026 году мы впервые за несколько лет наблюдаем относительную ценовую стабилизацию благодаря снижению стоимости отдельных компонентов молочного сырья и шоколада, давление со стороны затрат на персонал, логистику, упаковку и обслуживание бизнеса сохраняется, — поясняет замруководителя. — Мы отвечаем на эти вызовы развитием бренда, постоянными инновациями, стратегией справедливой цены и долгосрочными партнерскими отношениями со всеми участниками цепочки создания ценности».







Однако при всех существующих сложностях отрасль мороженого остается доходной и выгодной для инвестирования. По информации Артема Белова, средняя рентабельность в секторе достигает 13% (в целом по молочной переработке — 8%). «На долю мороженого приходится 15-16% чистой прибыли всего молокоперерабатывающего сектора, — утверждает эксперт. — При этом его доля в стоимостном объеме рынка составляет лишь 9,5% в оптовых ценах, что говорит о значительном потенциале роста». Инвестиции в производство мороженого оправданы благодаря высокой маржинальности, возможности диверсификации ассортимента и растущему экспортному потенциалу, добавляет он.



Отрасль в целом привлекает инвесторов, считает Аникин. По состоянию на июнь в секторе реализуется (или анонсировано) сразу несколько проектов по производству мороженого общей мощностью более 60 тыс. т, что может обеспечить рост производства на более чем 10%, отмечает он.



Продукт эмоциональной покупки

Между тем итоговая динамика 2026 года будет зависеть от восстановления спроса. Если погода подведет (лето окажется прохладным), то рост может замедлиться. На потребление влияют и другие факторы, например активность туристического потока, цены и общая покупательная способность населения.



Снижение спроса в прошлом году эксперты как раз связывают с погодой и ценами. В Центральной России, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области температуры в мае-июне 2025-го были существенно ниже нормы, и продажи мороженого в сезон снизились более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, оценил «Нильсен». Жара в мае и июне текущего года уже резко активизировала покупки мороженого. За первую половину мая объем реализации, по оценке Союзмолока, увеличился на 17-21% год к году, а за неделю с 15 по 21 июня рост ускорился до 40-50%.



Определенное давление на спрос на мороженое оказала и макроэкономическая ситуация: общая инфляция способствовала усилению «сберегательного настроения» у населения, люди стремились к экономии на товарах не первой необходимости. «После периода роста производителям удалось зафиксировать цены и, согласно данным “Честного знака”, в апреле 2026 года мороженое в рознице подорожало всего на 4,3% по сравнению с таким же месяцем в 2025-м, — делится цифрами Груздев. — Дополнительную поддержку дает снижение стоимости молочного сырья — это позволяет компаниям удерживать отпускные цены и не давить на потребителя».







После непростого прошлого года рынок постепенно восстанавливается, констатирует Лилеев. «По итогам первых месяцев 2026-го года мы видим признаки оживления спроса, хотя потребители по-прежнему внимательно относятся к своим расходам, а сама категория остается зависимой от погодных условий», — отмечает он. При этом ситуация неоднородна, подчеркивает замруководителя. Так, несмотря на то что рынок в целом остается достаточно конкурентным, не наблюдается снижения спроса на пломбир «Коровка из Кореновки». По итогам января — мая производство мороженого в группе выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Конкуренция в категории очень высокая, но именно она заставляет производителей постоянно повышать качество продукта, развивать ассортимент и искать новые решения для потребителей», — добавляет Лилеев.



Потребитель стал более чувствительным к цене и более внимательным к составу мороженого, соглашается Уткина. Покупатели чаще выбирают привычные бренды, продукты среднего ценового сегмента и предложения мороженого по акциям. «Стали появляться запросы на мороженое без сахара, продукты с повышенным содержанием белка, функциональные десерты, — перечисляет она. — Но, несмотря на большое количество разговоров о полезном мороженом, фактические продажи таких категорий пока остаются значительно меньше традиционного продукта с сахаром: классические вкусы по-прежнему формируют основу рынка».



По словам директора департамента маркетинга ГК «Айсберри» Ольги Соколовой, в прошлом году были популярны текстурные форматы мороженого (сочетающие в одной порции разные текстуры — кремовую основу, хрустящие элементы, жевательные компоненты и т. д. ) и функциональные продукты. Также вырос интерес к азиатской тематике (корейское мороженое) и усилилась эмоциональная составляющая. При этом по итогам сезона, как и прежде, лидерами остались традиционные вкусы и форматы.







«Мороженое остается продуктом эмоциональной покупки: оно воспринимается не только как еда, но и как небольшое удовольствие, — комментирует Уткина. — Поэтому спрос полностью не исчезает даже при снижении покупательной активности». В целом рынок мороженого находится в состоянии стабилизации, считает она. Производители сохраняют объемы выпуска и продолжают развивать ассортимент, однако основной акцент смещается не только на увеличение продаж, но и на поиск новых форматов, вкусов и продуктов, способных привлечь покупателя.



Импорт и экспорт

Ведущую роль на российском рынке мороженого играют отечественные производители. «Доля импорта невелика, поставки идут в основном из Республики Беларусь, — информирует Артем Белов. — В 2025 году ввоз вырос на 15-20%, до 20-25 тыс. т, в 2026-м объемы сохраняются примерно на прошлогоднем уровне, но в масштабах внутреннего рынка их доля незначительна».



Зарубежное мороженое не дублирует отечественные продукты и по большому счету не конкурирует с отечественной продукцией на российском рынке, отмечает Наталья Уткина. «Импортная продукция занимает ограниченную долю и в основном представлена отдельными категориями — премиальным мороженым, продукцией с необычными вкусами, брендами с высокой узнаваемостью и специализированными форматами», — рассказывает она. В последние годы структура ввоза меняется: увеличивается роль поставок из стран ЕАЭС, прежде всего Казахстана, а также других отдельных иностранных поставщиков. Что касается европейской продукции, ее присутствие связано преимущественно с премиальным сегментом и продуктами, которые имеют дополнительную ценность для потребителя: необычные рецептуры, имидж бренда, нестандартные вкусы. «Это не массовая конкуренция с российскими производителями, а скорее заполнение отдельных ниш», — уточняет эксперт.







А вот экспортные поставки, несмотря на снижение производства, в 2025-м росли. В прошлом году Россия поставила на внешние рынки около 17 тыс. т мороженого на сумму около $74 млн. В натуральном выражении вывоз увеличился примерно на 11%, а в денежном — на 26% по сравнению с 2024-м, сообщает Уткина. Кроме традиционных рынков СНГ, отечественная продукция в 2025 году поставлялась в ОАЭ, Сенегал, Нигерию, Ирак, Эквадор, Индию и другие страны. Однако прошлогодний объем отгрузок был все еще ниже исторического максимума 2021 года, когда за рубеж было отправлено более 33 тыс. т мороженого, подчеркивает эксперт.



Экспортные перспективы для сегмента довольно высоки, считает Белов. К 2030 году планируется нарастить вывоз до $100 млн. Наибольший потенциал — у стран Азии, Ближнего Востока и Африки, особенно Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Сейчас российская молочная продукция поставляется примерно в 60 стран, а география продолжает расширяться. «При сохранении благоприятной курсовой динамики и господдержке экспорт может стать ключевым драйвером роста отрасли», — уверен эксперт.



Streda Consulting оценивает объем отгрузок российского мороженого за рубеж в 2026 году примерно в 70 тыс. т — рост примерно в четыре раза год к году (за счет расширения географии продаж и «эффекта новизны» на неосвоенных рынках).







Наталья Уткина соглашается, что экспортный потенциал у отечественных производителей высок, особенно на рынках СНГ, Азии и Ближнего Востока, но выход на внешние рынки ограничивают несколько факторов. И первый из них — это логистика. Мороженое требует непрерывной холодной цепочки, что делает дальние поставки сложнее и дороже.



Второй момент — узнаваемость брендов. «На внутреннем рынке российские компании хорошо известны, но за рубежом им еще необходимо формировать потребительскую лояльность и предлагать продукт, который будет близок по вкусам, видам и форме к зарубежным потребителям», — поясняет эксперт.



Третий фактор — валютный курс. Сильный рубль может снижать конкурентоспособность российского экспорта: при укреплении национальной валюты отечественная продукция становится дороже для зарубежного покупателя. А для такой чувствительной к цене категории, как мороженое, это имеет значение. «Чтобы нарастить вывоз компаниям необходимо уделять внимание развитию всех этих моментов», — уверена Уткина.



Минус один игрок? О том, что акционеры барнаульского АО «Русский холодъ», одного из крупнейших производителей мороженого в стране, решили ликвидировать компанию, СМИ сообщали в начале июня. Причиной назывались долги на сумму более 12,5 млрд руб. Местные власти на тот момент получили уведомления от ряда предприятий холдинга об остановке производства и увольнении сотрудников. Впрочем, интерес к активам компании проявляла инвестгруппа А1, планирующая выкупить бизнес вместе с обязательствами.

Потенциал экспорта поддерживается расширением производства молока, низкой себестоимостью сырья и конкурентной ценой российского мороженого, комментирует Вадим Аникин. С точки зрения направлений экспорта он выделяет как дальнейшее расширение в основных странах — покупателях отечественной продукции (Казахстан, Беларусь, Монголия), так и крупные новые рынки — арабские страны и Китай.



Бренд «Коровка из Кореновки» широко представлен практически во всех регионах России. Кроме того, ГК «Ренна» активно работает на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья, делится Игорь Лилеев. «Экспорт является для нас важным направлением развития, хотя пока его доля в продажах мороженого остается относительно небольшой», — признает он. По словам замруководителя, эффективность вывоза во многом зависит от курса рубля. Однако поставки брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью позволяют сохранять привлекательную экономику экспортных продаж даже в периоды большой волатильности валютных рынков и относительно крепкого курса национальной валюты. «При этом экспорт мороженого, как и внутренний рынок, во многом зависит от погодных условий в странах присутствия, — дополняет Лилеев. — Тем не менее мы рассматриваем его как стратегическое направление развития и планируем дальнейшее расширение географии поставок».



В ГК «Белая Долина» экспортное направление пока находится на этапе формирования и занимает небольшую долю в общем объеме продаж. Сейчас мороженое поставляется в Беларусь и Казахстан. Как отмечает коммерческий директор группы Андрей Горячев, запуск новой фабрики мороженого позволит компании ускорить развитие экспортного направления. «Новые производственные мощности, технологическое оснащение и стандарты качества дают нам возможность рассматривать площадку как базу для постепенного расширения поставок на внешние рынки, прежде всего в страны ближнего зарубежья и дружественные государства, — отмечает он. — Для вывоза особенно важна не только сама производственная мощность, но и инфраструктура: холодовая цепь, складские возможности, стабильная логистика, ассортиментная гибкость и способность работать с требованиями конкретных рынков». Новая фабрика как раз создает эту основу, резюмирует топ-менеджер.

