Миллиардер Глеб Фетисов купил картофельное хозяйство-банкрот

Дочерняя структура ООО «Агрохолдинг Яхрома» экс-сенатора Глеба Фетисова ( 86-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России с состоянием $1,2 млрд), приобрело активы признанного банкротом ООО «Зеленая долина» в Тамбовской области. Как следует из информации, размещенной в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ООО «Тамбовагрофуд» стало победителем торгов, предложив цену в размере 850 млн руб.



В приобретенные активы вошли земельные участки общей площадью более 7,5 тыс. га, из которых 5 тыс. га находится в собственности «Зеленой долины», нежилые здания, овощехранилища, линии по предпродажной подготовке продукции, техника, а также товарные знаки «Тамбовская картошка», «Пятачок», «Борщ.Ов».



«Зеленая долина» была основным активом холдинга «Корнев групп» Михаила Корнева. По собственным данным, в 2015-м компания обрабатывала 20 тыс. га земли, из которых 2,1 тыс. га было занято картофелем. В 2016 году компания перестала обеспечивать кредиты от Сбербанка, а в декабре прошлого года Арбитражный суд Тамбовской области признал ее банкротом. По данным Abireg, общая сумма долга перед кредиторами составила 1,9 млрд руб. Ранее активы «Зеленой долины» выставлялись на торги за 1,4 млрд руб. и 1,3 млрд руб., однако покупателей по таким ценам не нашлось.



Гендиректор агрохолдинга «Яхрома» Алексей Белоус подтвердил «Агроинвестору», что сделка по приобретению «Тамбовагрофуда» состоялась, однако о планах его развития сообщать пока не стал. Он лишь уточнил, что на приобретенных землях компания планирует заниматься картофелеводством. В этом году земли «Тамбовагрофуда» не обрабатывались.



«Зеленая долина» два-три года назад славилась своей продукции, отмечает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «В свое время там были сделаны серьезные инвестиции в материально-техническую базу», — рассказал он «Агроинвестору». Он также заметил, что картофель — одна из самых дорогостоящих по вложениям агрокультур: при соблюдении технологии требуется до 200 тыс. руб. на гектар. «Тем не менее, в предыдущие годы картофелеводство было интересным направлением сектора растениеводства. Но, согласно данным Росстата, по итогам 2017 года зафиксирована убыточность картофельного направления на уровне 11%», — обратил внимание Красильников. По оценке Картофельного союза, в этом году урожай агрокультуры в сельхозпредприятиях и КФХ составил около 6,7 млн т, что примерно соответствует объему в 2017-м. Росстат предварительно оценил сбор картофеля в России в этом году на уровне 22,5 млн т, из которых 7,1 млн т было получено в сельхозорганизациях и КФХ.



О том, что Глеб Фетисов планирует инвестировать в производство картофеля и овощей открытого грунта, стало известно в начале 2018 года. 15 февраля консорциум «Губернский», бенефициаром которого считается Фетисов, стал владельцем 70% ООО «Агрохолдинг Яхрома». Последний, в свою очередь, владеет 74,99% в подмосковном «Мосагрофуд-Д», основным видом деятельности которого является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Как ранее рассказывал РБК Алексей Белоус, компания намерена построить в Подмосковье овощехранилище, а также линии мойки, фасовки и переработки продуктов. Продукцию планируется поставить под различными брендами в федеральные и региональные сети.

