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Инвестиции
«Технологии тепличного роста» построили четвертый комплекс
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
19 августа 2019
Стоимость ТК «Журиничи» составила 2 млрд рублей
ТК «Журиничи» увеличит на 76% производство тепличных овощей в Брянской области
Фото: А. Гордеев

В Брянской области введен в эксплуатацию тепличный комплекс «Журиничи» стоимостью 1,94 млрд руб. Запуск теплицы мощностью почти 5 тыс. т овощей в год позволит региону нарастить их производство на 76%, сообщил на церемонии открытия комплекса министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Строительство тепличного комплекса велось на площади 7,2 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного производства овощей. Как сообщается на сайте правительства Брянской области, выращивание овощей будет осуществляться по методу малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом. Основу ассортиментной линейки тепличного комплекса составляют томаты и огурцы: планируемый годовой объем производства при выходе на полную проектную мощность — 2,7 тыс. т томатов и 2,2 тыс. т огурцов. Рынком сбыта продукции является Брянск, Брянская область и соседние регионы.

Инвестор проекта — УК «Технологии тепличного роста» (ТТР). Как сообщил на церемонии открытия гендиректор компании Сергей Рукин, «Журиничи» - четвертый проект холдинга, который был спроектирован с нуля. «Проект уникален тем, что мы применили здесь все свои накопленные знания и технологии», — отметил Рукин. Заявка на строительство тепличного комплекса была одобрена инвестсоветом при губернаторе Брянской области еще в сентябре 2017 года. Позднее брянское правительство сообщало, что открытие производства должно состояться в конце 2018 года, затем — в начале 2019-го. Срок окупаемости проекта оценивался в семь-восемь лет.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, сейчас реализован первый этап проекта, позднее «будет еще и второй». Сроки строительства второй очереди и ее мощность он не назвал. УК «Технологии тепличного роста» на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Кроме «Журиничей» холдинг «Технологии тепличного роста» имеет три действующих тепличных комплекса — в Московской («Луховицкие овощи», 12 га), Ростовской («Донская усадьба», 14,7 га) и Тюменской областях («Тюменьагро», 17,1 га). Еще два комплекса находятся в стадии строительства — ТК «Мичуринский» в Тамбовской области и ТК «Нижегородский» в Нижегородской области. В мае администрация Тамбовской области сообщала, что ввод первой очереди «Мичуринского» площадью 31,9 га должен состояться в этом году. К 2022 году компания планирует увеличить площади выращивания овощей в защищенном грунте до 300 га, а объем произведенной продукции — до 300 тыс. т в год. Ранее совладельцами ТТР были основатель Yota Сергей Адоньев и предприниматель Сергей Рукин, однако в начале 2017 года Адоньев продал Рукину свои 80% в УК ТТР. Сейчас Адоньеву принадлежит лишь 0,1% ООО «ТТР холдинг».

Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2024 году производство тепличных овощей в России должно увеличиться до 2 млн т с 1,1 млн т в 2018-м. В первом полугодии 2019 года российские аграрии нарастили сбор на 30% до 700 тыс. т, сообщал Минсельхоз. По словам гендиректора компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, прирост в большей степени был обеспечен за счет томатов: сейчас их доля в общем объеме валового сбора уже составляет около 30% и к концу года еще увеличится. По итогам 2019 года совокупные площади теплиц в стране прибавят примерно 200 га, а урожай тепличных овощей может составить 1,35-1,4 млн т, прогнозировала Решетникова. Однако в перспективе динамика увеличения производства будет замедляться. «Отмена господдержки в виде возмещения части капзатрат, безусловно, повлияет на планы инвесторов: те, кто уже сейчас находятся на площадках, достроят, но не все пойдут в сторону расширения производства», — поясняла гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова.

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